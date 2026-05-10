Sorteo de La Tinka del domingo 10 de mayo: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más | Foto: La Tinka

Sorteo de La Tinka del domingo 10 de mayo: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más | Foto: La Tinka

La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 10 de mayo, poniendo en juego un pozo acumulado de S/10'253,705, el mayor de la historia de la lotería. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión se efectuará a las 10:50 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka del domingo 10 de mayo 19:20 ¿Cuánto cuesta participar en La Tinka? Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples. 19:17 ¿Cómo jugar La Tinka en mi celular? Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados: solicitarán todos los datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.

¿Dónde comprar las cartillas de La Tinka?

Las tiendas donde se pueden comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:

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Plaza Vea

Vivanda

Promart

Mass

Oechsle

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