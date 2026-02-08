Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

Durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, el médico Marco Samillán (31) murió tras recibir dos impactos de bala. El testimonio de su hermana, Milagros, es parte del documental Uyariy, la película de Javier Corcuera que aborda la represión en Juliaca y que nos recuerda la impunidad. “Ellos siguen luchando. Nos han dado una lección de dignidad durante todo el rodaje”, dijo el director de fotografía Mariano Agudo al aceptar el Premio APRECI a la mejor película peruana.

El viernes, Milagros Samillán subió al escenario del Teatro de la Alianza Francesa junto al cineasta. “Estoy emocionada y agradecida con el director y con todo el equipo. Muchas veces somos un país que no quiere escuchar al pueblo”, señaló antes de mostrar la bandera peruana que llevaron a las marchas. “Estamos agradecidos con el pueblo peruano que ha hecho posible que no sea censurado. Un 9 de enero arrebataron vidas. Entre ellas, me quitaron a mi hermano. Mi hermano había salido a auxiliar a los heridos. Conmigo cargo la bandera que sale en el documental. Tiene la sangre de los juliaqueños y de los sobrevivientes. Esta bandera muestra la masacre”.

El recorrido de Uyariy (Escuchar)

El próximo estreno del documental será en marzo, en el Festival de Cine de Málaga, en España. Sin embargo, como ha sucedido con otras destacadas producciones, su paso por la cartelera pudo no superar la semana de exhibición. Fue la primera película peruana del año afectada por la programación de los multicines: con solo seis salas y con horarios por la tarde. Los reclamos del sector audiovisual no tardaron, pero también el público exigió ver la cinta que registró los testimonios de las víctimas de la represión.

“Yo creo que ha sido un fenómeno y que el mérito realmente no ha sido de la productora sino de la sociedad civil, de la gente, de la indignación de la población cuando vio que se caía de cartelera y sin ningún argumento. Entonces, esa reacción posibilitó que volviera a salas y que se llenaran los primeros días”, nos respondió tras la premiación, Mariano Agudo.

El 2025 fue un año de documentales. Es difícil elegir solo a uno entre Uyariy, Runa Simi, La memoria de las mariposas y Vino la noche. En todo caso, al igual que las demás, la película de Corcuera vuelve a poner el foco en la importancia de registrar la historia de un país o reflejar la sociedad. Eso es más que ver el cine como entretenimiento.

Mariano, evidentemente, en este contexto se podía creer que Uyariy recibiría pocas salas. Pasó con Vino la noche y otras películas premiadas. ¿Qué lectura le das?

Claro, no solo le pasa a Uyariy. Le pasa realmente al cine documental en general, porque no es cómodo nunca. Tiene que hacer reflexionar y los propios mecanismos de producción no son los tradicionales del cine de ficción. Uyariy es un cine documental que está muy conectado con una tragedia muy reciente, porque es una matanza de apenas tres años, sobre la que hay una impunidad absoluta. Entonces, ha sido el conectar con esa indignación colectiva.

Milagros, aún buscas justicia. ¿Qué significa para esta lucha que Uyariy gane premios?

Es emocionante porque es recordar a nuestros hermanos sobrevivientes y saber que muchas personas más van a saber de lo que pasó y que no se va a quedar impune. Hemos venido más de ocho veces a Lima y lo vamos a volver a hacer porque el Estado nos debe justicia. Nos han cambiado la vida para siempre. Tenemos a nuestros sobrevivientes, a nuestros huérfanos, a las viudas que hoy son mamá y papá. Este premio era necesario para volver a alentar a las familias y decirnos que sí se puede encontrar justicia.

¿De qué manera este gobierno continúa dándoles la espalda?

Para nosotros sigue siendo el mismo, solo cambiaron de nombre y de género, sigue la impunidad. Rospigliosi nos sigue llamando terroristas y revoltosos. Lo que queremos son reparaciones integrales para los sobrevivientes. Si el Estado pide perdón tiene que castigar a los responsables, a los que han disparado, a los que han dado la orden que vayan a la cárcel. Ese es el mejor perdón que los familiares podemos recibir.

-¿Cómo resumirías lo que ha hecho el cine en este caso?

Nos han escuchado y han sido nuestras voces. Y eso va a pasar las fronteras de nuestro país.

(La autora de esta nota votó en los Premios APRECI 2026)