Darinka Ramírez expone que pensión de S/7.000 que le da Jefferson Farfán no alcanza para su hija: "Ni siquiera cubre todas las necesidades"
La influencer Darinka Ramírez no solo cuestionó a Jefferson Farfán por supuestamente pretender reducir la pensión de su hija, sino que también detalló por qué el monto de S/7.000 no es suficiente.
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Darinka Ramírez alzó la voz contra Jefferson Farfán al confesar que la pensión de S/7.000 que el exfutbolista entrega para su hija de 3 años resulta insuficiente. Según la influencer, el monto no cubre todas las necesidades de la menor, que no solo implican el pago de colegio, sino también vestimenta, entretenimiento y otros gastos.
La personalidad de la farándula nacional cuestionó duramente al exdeportista por pretender disminuir el dinero destinado a su hija y puso en duda el verdadero afecto que siente por ella.
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“Ni siquiera cubre todas las necesidades de mi hija”: Darinka Ramírez hace confesión sobre pensión de Jefferson Farfán
Al tratar el tema junto a su abogado, Darinka Ramírez fue enfática al señalar que considera injusto el intento de Jefferson Farfán de disminuir la pensión destinada a su hija. “Para mí, sí (es injusto), porque si tú dices que amas a tu hija, porque lo expone totalmente, ¿por qué reducir el monto?”, declaró a Trome.
La influencer subrayó que el dinero no está destinado a sus propios gastos, sino exclusivamente a cubrir las necesidades de la menor. En ese sentido, expuso que los S/7.000 no resultan suficientes para garantizar el bienestar de la niña. “Eso no es para mí, porque a las finales ni siquiera el monto que brinda cubre todas las necesidades de mi hija”, agregó.
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“Ella ya habla, pide las cosas”: Darinka detalla cuáles son los gastos de su hija con Jefferson Farfán
Tras revelar ese punto, Darinka Ramírez fue consultada sobre los gastos que demanda su hija Luana, quien celebró 3 años de vida en diciembre del 2025. La expareja de Jefferson Farfán detalló con firmeza: “Va al colegio, viste, sale. Ella ya habla, pide las cosas”.
En esa línea, la influencer no dudó en remarcar que no está dispuesta a sacrificar el bienestar de la pequeña para favorecer al exfutbolista. “Yo no tengo por qué limitarle o quitarle un pan de la boca para darle la felicidad a él”, sentenció con evidente molestia.