Isaac Trujillo no pierde la esperanza de encontrar con vida a su pareja Patricia Liberto Salcedo. | Foto: composición LR/ Latina

El 14 de febrero es una fecha que Isaac Trujillo no recuerda con emoción, ya que fue el día en que perdió a la mujer que amaba. El colapso del puente de Chancay marcó su vida para siempre, luego de que su esposa, Patricia Liberto Salcedo, maestra de 46 años, desapareciera tras la caída de un bus interprovincial al río. Actualmente, su paradero sigue sin conocerse.

A un año del accidente ocurrido en el kilómetro 76 de la Panamericana Norte, en la provincia de Huaral, Isaac volvió al lugar de la tragedia. Mientras muchas parejas celebraban el Día del Amor y la Amistad, él llegó a la ribera con un ramo de rosas, convencido de que su compañera de vida aún podría regresar a casa.

Estructura del puente de Chancay se desplomó y dejó 2 fallecidos

En 2025, el viaducto cedió de forma inesperada y ocasionó que una unidad de la empresa Cruz del Norte, así como un automóvil particular, terminaran en el cauce. El reporte oficial dio cuenta de 2 víctimas mortales, más de 38 personas heridas y una pasajera no localizada.

Luego del siniestro, no se registró que Liberto Salcedo hubiera recibido atención médica ni figuraba entre las personas heridas. Tampoco se encontraron restos en el curso de agua ni surgieron versiones que confirmaran su ubicación tras el accidente. Desde entonces, su caso permanece entre los hechos sin resolver, una realidad que mantiene a sus familiares en constante incertidumbre.

Esposo de docente desaparecida mantiene la esperanza de encontrarla con vida

Isaac Trujillo volvió al punto donde ocurrió la catástrofe. Cerca de la desembocadura del río, bajo una carpa improvisada, observa el caudal y repite el mismo pensamiento que lo acompaña desde ese día. “Yo sé que en algún momento la voy a encontrar. No pierdo la esperanza. Para mí, fallecida no está”, afirmó a Latina.