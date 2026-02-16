HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima
EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

Esposo de profesora desaparecida tras colapso del puente de Chancay le lleva rosas por San Valentín: “No pierdo la esperanza”

El bus de la empresa Cruz del Norte se dirigía a Lima cuando el colapso de los muros de concreto lo hizo caer al río. Desde entonces, la familia de Isaac Trujillo atraviesa momentos de angustia ante la ausencia de información sobre el paradero de su cónyuge.

Isaac Trujillo no pierde la esperanza de encontrar con vida a su pareja Patricia Liberto Salcedo.
Isaac Trujillo no pierde la esperanza de encontrar con vida a su pareja Patricia Liberto Salcedo. | Foto: composición LR/ Latina

El 14 de febrero es una fecha que Isaac Trujillo no recuerda con emoción, ya que fue el día en que perdió a la mujer que amaba. El colapso del puente de Chancay marcó su vida para siempre, luego de que su esposa, Patricia Liberto Salcedo, maestra de 46 años, desapareciera tras la caída de un bus interprovincial al río. Actualmente, su paradero sigue sin conocerse.

A un año del accidente ocurrido en el kilómetro 76 de la Panamericana Norte, en la provincia de Huaral, Isaac volvió al lugar de la tragedia. Mientras muchas parejas celebraban el Día del Amor y la Amistad, él llegó a la ribera con un ramo de rosas, convencido de que su compañera de vida aún podría regresar a casa.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Tragedia en Huacho: cuatro adultos y un menor a bordo de miniván mueren aplastados por tráiler en el km 103 de la Panamericana Norte

lr.pe

Estructura del puente de Chancay se desplomó y dejó 2 fallecidos

En 2025, el viaducto cedió de forma inesperada y ocasionó que una unidad de la empresa Cruz del Norte, así como un automóvil particular, terminaran en el cauce. El reporte oficial dio cuenta de 2 víctimas mortales, más de 38 personas heridas y una pasajera no localizada.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Luego del siniestro, no se registró que Liberto Salcedo hubiera recibido atención médica ni figuraba entre las personas heridas. Tampoco se encontraron restos en el curso de agua ni surgieron versiones que confirmaran su ubicación tras el accidente. Desde entonces, su caso permanece entre los hechos sin resolver, una realidad que mantiene a sus familiares en constante incertidumbre.

PUEDES VER: Joven de 20 años es acusado de secuestrar y asesinar a su madre en Chancay: tiene antecedentes por agresión

lr.pe

Esposo de docente desaparecida mantiene la esperanza de encontrarla con vida

Isaac Trujillo volvió al punto donde ocurrió la catástrofe. Cerca de la desembocadura del río, bajo una carpa improvisada, observa el caudal y repite el mismo pensamiento que lo acompaña desde ese día. “Yo sé que en algún momento la voy a encontrar. No pierdo la esperanza. Para mí, fallecida no está”, afirmó a Latina.

Notas relacionadas
Tragedia en Huacho: cuatro adultos y un menor a bordo de miniván mueren aplastados por tráiler en el km 103 de la Panamericana Norte

Tragedia en Huacho: cuatro adultos y un menor a bordo de miniván mueren aplastados por tráiler en el km 103 de la Panamericana Norte

LEER MÁS
Hombre fallece arrollado en Vía Expresa de Cusco: conductor se dio a la fuga

Hombre fallece arrollado en Vía Expresa de Cusco: conductor se dio a la fuga

LEER MÁS
Así quedó el vehículo de Laura Spoya tras accidente automovilístico en Surco

Así quedó el vehículo de Laura Spoya tras accidente automovilístico en Surco

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

LEER MÁS
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

País para Todos culpa de crisis a bancadas del Congreso por haber elegido a Jerí: “Hicieron un pacto y se repartieron el poder”

José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente

Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Mujer denuncia que le cortaron uréter por error durante parto por cesárea en Maternidad de Lima: "Está acumulado de pus"

¿Pronabec ya publicó la lista de preseleccionados a Beca 18-2026? Revisa su último anuncio oficial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

País para Todos culpa de crisis a bancadas del Congreso por haber elegido a Jerí: “Hicieron un pacto y se repartieron el poder”

José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente

Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025