Política

José María Balcázar se vuelve a reunir con embajador de EE.UU. en Palacio de Gobierno

 Presidencia informó que se estableció "seguir estrechando la asociación estratégica entre ambos países".

José María Balcázar se vuelve a reunir con embajador de EE.UU. en Palacio de Gobierno
José María Balcázar se vuelve a reunir con embajador de EE.UU. en Palacio de Gobierno

El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, sostuvo una segunda reunión con el presidente José Balcázar. Presidencia informó que se estableció "seguir estrechando la asociación estratégica entre ambos países".

Además de ello, se buscaría poner "especial énfasis en materia de seguridad, defensa y promoción de inversiones estratégicas".

TC PROCRIMEN Y ESTADO DE EMERGENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

El proceso electoral también fue materia de conversación, sobre todo, teniendo en cuenta que en EE.UU se encuentra la mayor comunidad de peruanos en el extranjero.

La primera reunión entre ambas altas autoridades se registró el 20 de febrero, día en el cual, de acuerdo con el registro del portal de transparencia del despacho presidencial, el diplomático ingresó acompañado de Joan Perkins y Joshua Morris. La reunión tuvo una duración aproximada de treinta minutos.

El encuentro con el embajador se realizó antes del encuentro que el mandatario sostuvo con el gobernador regional de Junín y otras autoridades

José Jerí recomendó a José Balcázar mantener relaciones con Estados Unidos: "Es nuestro principal socio estratégico"

Tras ser censurado y dejar sus funciones como presidente, José Jerí brindó una recomendación por redes sociales a su sucesor referente a las relaciones internacionales con Estados Unidos.

"Es determinante seguir fortaleciendo nuestras relaciones internacionales; EEUU es nuestro principal socio estratégico. El SPR José Maria Balcázar debería, como recomendación, mantener el camino y las acciones iniciadas con ellos mirando nuestro presente y futuro", anotó.

Tan solo semanas antes de ser destituido, el expresidente había recibido oficialmente al embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro.

Más allá del encuentro en Palacio, el diplomático difundió una fotografía cenando junto al entonces jefe de Estado. Acompañó la imagen con una frase que generó polémica en las redes sociales.

“Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú”, se lee.

