Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo
Política

Fernando Olivera propone referéndum para habilitar la revocatoria de congresistas y del presidente

Candidato a la presidencia visitó Tacna en campaña proselitista. Señala que hará reformas a la constitución, pero no la cambiará totalmente. 

Olivera va por su tercera postulación presidencial. Foto: Liz Ferrer - La República.
El candidato presidencial por el Frente Esperanza, Fernando Olivera, prometió crear el derecho a la revocatoria de congresistas y el cargo de presidente si gana las elecciones. El 12 de abril el país elegirá al nuevo mandatario y a los miembros de las cámaras de diputados y senadores.

Olivera visitó la mañana el 2 de marzo la ciudad de Tacna. En su paso recorrió mercados, el hospital regional y medios locales. Realizó un acto simbólico barriendo las afueras del hospital con el fin de advertir que se sancionará a los responsables de la paralización de la obra, que está inconclusa desde el 2020.

Además, señaló que tiene en su plan un paquete de reformas constitucionales para crear una democracia directa donde los ciudadanos tendrán derecho a consultas periódicas. En ese escenario, se podrán sacar congresistas y hasta el mismo presidente del país.

Olivera de 67 años, va por su tercera postulación presidencial. Afirmó que convocará a un referéndum nacional para el 7 de octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales. Su intención es que la ciudadanía valide los cambios del gobierno. También aseveró que modificará el sistema de justicia, creando jurados ciudadanos.

“Todos esperan las elecciones para que se vayan todos”

Por último, dijo desconocer el gobierno de José María Balcázar, actual presidente interino del país. Respecto a las denuncias en contra del presidente encargado, por presuntamente haber promovido una ley que favoreció a su hijo, evitó opinar. "No hay nada que decir. La gente ya no cree en nadie del gobierno. Todos esperan las elecciones para que se vayan todos estos (presidente y congresistas)", concluyó.

