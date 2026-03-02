HOYSuscripcion LR Focus

Candidatos odian los DD. HH.: La polémica que sacude las Elecciones 2026 | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

¿Las clases iniciarán la próxima semana en colegios públicos y privados? Esto dice el Minedu sobre el Año Escolar 2026

El Minedu también señaló las medidas para un buen inicio del Año Escolar 2026, incluyendo supervisión de infraestructura y coordinación con gobiernos locales para garantizar condiciones óptimas en las aulas.

El cronograma establece cuatro periodos académicos y recesos para los estudiantes de colegios públicos.
El cronograma establece cuatro periodos académicos y recesos para los estudiantes de colegios públicos. | Foto: Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) precisó el calendario del Año Escolar 2026 para instituciones públicas del país y aclaró si el retorno a las aulas se dará en la próxima semana. La programación oficial abarca a más de 55.000 colegios estatales y define fechas de inicio, cierre, periodos académicos y recesos para estudiantes.

En cuanto a los colegios privados, el Minedu indicó que el cronograma no se aplica con la misma obligatoriedad. Por ello, el inicio de clases en ese sector puede variar según la planificación de cada institución educativa, a diferencia de lo establecido para el sistema público.

lr.pe

Minedu aclara si habrá clases la próxima semana: esta es la fecha oficial de inicio en colegios públicos

De acuerdo con el calendario oficial, las clases en colegios públicos empezarán el lunes 16 de marzo de 2026 y culminarán el 18 de diciembre de 2026. En ese periodo se desarrollarán 42 semanas de servicio educativo, distribuidas en cuatro tramos de trabajo escolar y espacios definidos para recesos.

lr.pe

La estructura del año se organiza en cuatro periodos: del 16 de marzo al 15 de mayo; del 25 de mayo al 24 de julio; del 10 de agosto al 9 de octubre; y del 19 de octubre al 18 de diciembre. Asimismo, se establecieron descansos estudiantiles del 18 al 22 de mayo, del 27 de julio al 7 de agosto y del 12 al 16 de octubre, además de semanas destinadas a labores de gestión docente.

lr.pe

Colegios privados: por qué podrían empezar en otra fecha y qué dice el Minedu sobre el calendario 2026

Sobre las instituciones privadas, el Minedu señaló que el calendario difundido rige para el sistema público y que cada colegio particular puede definir su propio esquema de inicio y desarrollo del año lectivo. En ese marco, no existe un mandato para que el sector privado comience exactamente el mismo día que los colegios estatales.

En paralelo a la difusión del cronograma, el ministerio informó que ejecuta acciones para asegurar un Buen Inicio del Año Escolar 2026. Entre las tareas mencionadas figuran la supervisión de infraestructura, la distribución de materiales educativos y la coordinación con gobiernos regionales y locales para que las instituciones públicas cuenten con condiciones operativas desde el primer día de clases.

