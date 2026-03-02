HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: ¿Por qué Adrián Villar huyó? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Pablo Miguez arremete contra el arbitraje por presunto penal en el Universitario vs FC Cajamarca: "Si fuera al revés seguro lo cobran"

La controversia se centró en una jugada decisiva donde Arley Rodríguez cayó tras un choque con el arquero de la 'U', pero el árbitro no sancionó penal ni hubo intervención.

Pablo Míguez habló fuerte sobre el arbitraje de Universitario. Foto: Lr/Latin Media
Pablo Míguez habló fuerte sobre el arbitraje de Universitario. Foto: Lr/Latin Media

Universitario sufrió más de la cuenta, en el Estadio Monumental, para vencer a FC Cajamarca por la quinta jornada del Torneo Apertura. El tricampeón de la Liga 1 pasó apuros e incluso safó de una polémica jugada en los últimos minutos del partidos. Hernán Barcos se disfrazó de '10' para filtrar un espectacular pase y Arley Rodríguez picó a toda velocidad, pero el arqueró 'crema' achicó y lo tumbó. Ahí nació el debate.

Pablo Miguez expresó que el encuentro fue bastante friccionado, aunque el árbitro Joel Alarcón permitió que se desarrollara el juego con fluidez. Sin embargo, en jugada decisiva del partido en la que Arley Rodríguez estuvo involucrado, arremetió contra el arbitraje por no cobrar penal.

PUEDES VER: Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al revelar que le hubiera encantado jugar en Alianza Lima: "Ojalá puedan ser campeones este año"

lr.pe

¿Qué dijo Pablo Miguez sobre el presunto penal en el Universitario ante FC Cajamarca?

El central no pudo ocultar su incomodidad y aseguró que si la situación hubiera sido al revés, en el Monumental, cobraban penal a favor de la 'U'. "Si capaz me queda la jugada del penal de Arley. Pero depende de que el VAR llame. ¿Vi la repetición? Sí, yo cobraría el penal, porque si fuera al revés seguramente sería penal. Pero bueno no vamos a poner excusa. El VAR toma la decisión y el árbitro", declaró Pablo Míguez en Fútbol en América.

PUEDES VER: Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama tras el triunfo de Universitario ante FC Cajamarca: "Quedó fuera por decisión técnica"

lr.pe

¿Hubo penal sobre Arley Rodríguez contra Universitario?

En el último minuto del duelo, Arley Rodríguez cayó en el área de Universitario tras chocar con el guardameta Diego Romero. El árbitro no sancionó penal ni tampoco fue llamado por el VAR para revisar la acción, aunque en zona mixta el arquero rompió. "Ya sabía que no era penal, porque la pelota estaba a dos metros y yo voy directo a ella, (pero) él fue a chocarme a mí. Cuando hace eso ya sé que no fue falta. Es una jugada que hay que verla, pero desde mi lado no fue falta", sostuvo el golero de Universtario de Deportes en L1 Max.

PUEDES VER: Miguel Silveira sobre próximo partido ante Los Chankas tras debutar con Universitario: "Nunca jugué en altura"

lr.pe

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

La transmisión por TV de todos los partidos del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 estará a cargo del canal L1 Max, que cuenta con los derechos de los 18 clubes de esta edición del campeonato. Para esta jornada, se transmitirá gratis a través del canal de YouTube de dicha señal deportiva el Comerciantes vs Grau.


Notas relacionadas
Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama tras el triunfo de Universitario ante FC Cajamarca: "Quedó fuera por decisión técnica"

Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama tras el triunfo de Universitario ante FC Cajamarca: "Quedó fuera por decisión técnica"

LEER MÁS
Alianza Lima derrotó 3-1 a Universitario y se quedó con el clásico de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima derrotó 3-1 a Universitario y se quedó con el clásico de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

LEER MÁS
Ángelo Campos afirma que árbitro del Alianza Lima - UTC cobró córner tras comunicación con el VAR: "¿Por qué cambió de decisión?"

Ángelo Campos afirma que árbitro del Alianza Lima - UTC cobró córner tras comunicación con el VAR: "¿Por qué cambió de decisión?"

LEER MÁS
Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al revelar que le hubiera encantado jugar en Alianza Lima: "Ojalá puedan ser campeones este año"

Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al revelar que le hubiera encantado jugar en Alianza Lima: "Ojalá puedan ser campeones este año"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pablo Miguez arremete contra el arbitraje por presunto penal en el Universitario vs FC Cajamarca: "Si fuera al revés seguro lo cobran"

Gas de Camisea suspende su transporte tras fuga y llamarada en Cusco

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Deportes

Real Madrid vs Getafe EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 26 de LaLiga de España

Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al revelar que le hubiera encantado jugar en Alianza Lima: "Ojalá puedan ser campeones este año"

Partidos de hoy, lunes 2 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026: conoce los resultados de la votación y quiénes van a segunda vuelta

Junín: Sicario delata al autor intelectual del asesinato del alcalde Iroshi Ureta

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025