Universitario sufrió más de la cuenta, en el Estadio Monumental, para vencer a FC Cajamarca por la quinta jornada del Torneo Apertura. El tricampeón de la Liga 1 pasó apuros e incluso safó de una polémica jugada en los últimos minutos del partidos. Hernán Barcos se disfrazó de '10' para filtrar un espectacular pase y Arley Rodríguez picó a toda velocidad, pero el arqueró 'crema' achicó y lo tumbó. Ahí nació el debate.

Pablo Miguez expresó que el encuentro fue bastante friccionado, aunque el árbitro Joel Alarcón permitió que se desarrollara el juego con fluidez. Sin embargo, en jugada decisiva del partido en la que Arley Rodríguez estuvo involucrado, arremetió contra el arbitraje por no cobrar penal.

¿Qué dijo Pablo Miguez sobre el presunto penal en el Universitario ante FC Cajamarca?

El central no pudo ocultar su incomodidad y aseguró que si la situación hubiera sido al revés, en el Monumental, cobraban penal a favor de la 'U'. "Si capaz me queda la jugada del penal de Arley. Pero depende de que el VAR llame. ¿Vi la repetición? Sí, yo cobraría el penal, porque si fuera al revés seguramente sería penal. Pero bueno no vamos a poner excusa. El VAR toma la decisión y el árbitro", declaró Pablo Míguez en Fútbol en América.

¿Hubo penal sobre Arley Rodríguez contra Universitario?

En el último minuto del duelo, Arley Rodríguez cayó en el área de Universitario tras chocar con el guardameta Diego Romero. El árbitro no sancionó penal ni tampoco fue llamado por el VAR para revisar la acción, aunque en zona mixta el arquero rompió. "Ya sabía que no era penal, porque la pelota estaba a dos metros y yo voy directo a ella, (pero) él fue a chocarme a mí. Cuando hace eso ya sé que no fue falta. Es una jugada que hay que verla, pero desde mi lado no fue falta", sostuvo el golero de Universtario de Deportes en L1 Max.

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

La transmisión por TV de todos los partidos del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 estará a cargo del canal L1 Max, que cuenta con los derechos de los 18 clubes de esta edición del campeonato. Para esta jornada, se transmitirá gratis a través del canal de YouTube de dicha señal deportiva el Comerciantes vs Grau.



