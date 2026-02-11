HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Más de 6 millones de escolares volverán a clases en marzo 2026: este es plan de Minedu para su retorno

Este año académico involucra a 53.631 instituciones públicas y el Ministerio de Educación coordina con los gobiernos regionales para garantizar un inicio ordenado.

Escolares se preparan para el inicio de clases escolares este 16 de marzo.
Escolares se preparan para el inicio de clases escolares este 16 de marzo. | Difusión

El próximo lunes 16 de marzo se dará inicio al Año Escolar 2026 en todo el territorio nacional, con el retorno a las aulas de 6.225.274 alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en colegios públicos, según informó el Ministerio de Educación (Minedu). Los escolares retomarán sus actividades académicas en 53.631 instituciones educativas estatales. De esa cifra de estudiantes, 4.325.518 pertenecen a zonas urbanas, mientras que 1.899.756 estudian en áreas rurales.

Con el objetivo de garantizar un inicio ordenado y en condiciones adecuadas, el Minedu viene coordinando acciones con los gobiernos regionales para asegurar que los planteles estén preparados desde el primer día de clases. El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, destacó la importancia del trabajo articulado con las regiones para que el servicio educativo llegue en igualdad de condiciones a todos los estudiantes.

Más de 300 especialistas planean la contratación de docentes y la distribución de materiales educativos

Como parte de la estrategia previa al inicio escolar, más de 300 especialistas y equipos técnicos de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) participaron en las Asistencias Técnicas Articuladas (ATA), espacios en los que se definieron medidas específicas para cada región.

Entre las principales acciones previstas figuran la planificación anticipada del año académico, la contratación oportuna de docentes, la distribución de materiales educativos y la organización de actividades pedagógicas para el arranque de clases. Además, el sector ha puesto énfasis en el bienestar socioemocional de los estudiantes, así como en la promoción de la inclusión y el respeto por la diversidad cultural dentro del aula.

Antes del 16 de marzo, los equipos directivos y docentes deberán establecer qué contenidos se desarrollarán, qué metodologías se aplicarán y cómo se acompañará el proceso de aprendizaje desde el primer día. Para ello, evaluarán la situación de cada institución, realizarán diagnósticos y adecuarán sus planes de trabajo a las necesidades de los alumnos, con el fin de asegurar el Buen Inicio del Año Escolar 2026.

