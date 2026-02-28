HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     
Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán
Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     
Sociedad

Contraloría alerta crisis en colegios de Lima previo al Año Escolar 2026: aulas inhabitables y falta de docentes

El informe destaca el riesgo en la infraestructura de 144 colegios, donde 30 aulas han sido declaradas inhabitables, afectando la continuidad del servicio educativo en distritos vulnerables.

Más de 65 colegios en Lima Metropolitana presentan déficit de docentes y problemas de seguridad
Más de 65 colegios en Lima Metropolitana presentan déficit de docentes y problemas de seguridad | Contraloría

La Contraloría General de la República advirtió un preocupante panorama en 190 instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana, tras ejecutar el Operativo de Control a los Servicios Educativos – Año Escolar 2026. El informe revela aulas inhabitables, deficiencias en infraestructura y servicios básicos, así como una alarmante falta de psicólogos y docentes, a pocas semanas del inicio de clases.

El operativo se realizó entre el 28 de enero y el 3 de febrero en colegios de inicial, primaria y secundaria pertenecientes a las siete Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de la capital.

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: ¿Pueden los colegios impedir el ingreso a escolares por no usar uniforme? Minedu lo aclara

lr.pe

Aulas inhabitables en distritos del norte de Lima

De las 190 instituciones supervisadas, 144 presentan problemas en su infraestructura que podrían poner en riesgo la integridad de la comunidad educativa. Se detectaron aulas con paredes en mal estado, 127 colegios con techos deteriorados y 111 con pisos dañados, lo que evidencia la necesidad urgente de mantenimiento o sustitución.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Además, 30 colegios cuentan con aulas declaradas inhabitables. Una parte significativa de estos casos se concentra en planteles de la UGEL 04, ubicados en distritos como Ancón, Carabayllo, Comas y Puente Piedra, donde no se ha previsto la instalación de módulos prefabricados para garantizar la continuidad del servicio educativo.

En relación con los servicios básicos, 14 colegios presentan restricciones en el acceso al agua potable, tres carecen de suministro eléctrico, 53 no cuentan con Internet y 12 tienen limitaciones en este servicio, lo que compromete el desarrollo normal de las actividades académicas.

Por ejemplo, en las instituciones de la UGEL 05, la carencia de servicios básicos podría afectar la habitabilidad y la salubridad de la comunidad educativa. Entre los colegios con esta problemática se encuentran II.EE. Toribio Rodríguez de Mendoza, Nicolás de Piérola, Niño Jesús de Zárate, Indoamérica, Virgen de Fátima y otros 20 planteles más.

Violencia escolar sin atención psicológica

El informe revela que 135 de las 190 instituciones supervisadas, es decir 7 de cada 10, no cuentan con un profesional de psicología. Esta carencia resulta especialmente preocupante si se considera que durante 2025 se registraron 247 casos de violencia escolar.

La mayor concentración de reportes se encuentra en colegios de la UGEL 01, que abarca distritos del sur de Lima como Villa María del Triunfo, lo que evidencia la urgencia de fortalecer el acompañamiento socioemocional en las aulas.

Para el exministro de Educación Idel Vexler, esta situación demuestra que “el Ministerio de Educación y los gobiernos ponen poca atención” a la atención socioemocional de los estudiantes, pese a leyes vigentes como la ley antibullying, que obliga a contar con psicólogos escolares en cada colegio. Además, advirtió que la ausencia de personal especializado afecta la disciplina y la convivencia: “las UGEL no permiten que ante situaciones de inconductas de los alumnos (…) se les sancione ante faltas que merecen disciplina positiva”.

Más de 65 colegios con déficit de docentes

La falta de contratación de profesores afecta a más de 65 instituciones educativas. Solo en la UGEL 04 se identificaron 22 colegios con déficit de personal docente, lo que podría generar sobrecarga en las aulas y retrasos en el cumplimiento del programa curricular 2026.

En la UGEL 03, también se registran vacantes en 7 colegios, entre ellos: Colegio Agro Corazón de Jesús en La Victoria (secundaria mixta), José Baquijano y Carrillo (secundaria mixta en Lince), Isabel la Católica (primaria mixta en La Victoria) y otros cuatro planteles más.

El operativo también alertó que 124 colegios no cuentan con personal de vigilancia y 56 no tienen cámaras de seguridad. Asimismo, 119 presentan cercos perimétricos en mal estado y 12 carecen completamente de ellos, lo que compromete la seguridad frente a amenazas externas.

La Contraloría comunicó los resultados a las siete UGEL de Lima Metropolitana, que deberán adoptar medidas correctivas en un plazo máximo de cinco días hábiles y reportar las acciones implementadas a sus respectivos Órganos de Control Institucional.

Retos para el año escolar 2026

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció que las clases en los colegios públicos comenzarán el lunes 16 de marzo. Sin embargo, a pocas semanas del inicio del año escolar, las observaciones de la Contraloría evidencian un panorama complejo.

Para el exministro de Educación Idel Vexler, la situación “no es una novedad” y se debe principalmente a la insuficiente asignación presupuestal para el mantenimiento preventivo de los locales escolares, que este año fue de 295 millones de soles. Según señaló, se requerirían cerca de 1.000 millones para atender adecuadamente los más de 55.000 locales escolares del país y sus más de 6.2 millones de estudiantes.

Vexler también destacó que los recursos llegan tarde a los directores, recién en febrero: “cuando prácticamente el año escolar ya está por comenzar”, lo que impide realizar los arreglos mínimos necesarios en baños, aulas, pistas, mobiliario, electricidad e internet.

El exministro advirtió que las lluvias y El Niño Costero agravan la situación: “las escuelas que estén en las jurisdicciones afectadas van a tener mayores dificultades en su infraestructura”. No obstante, consideró que no se debería postergar el inicio de clases, salvo en casos puntuales: “postergar el inicio del año escolar no resuelve nada, salvo en aquellos casos donde se justifique realmente de manera focalizada”.

Como solución, Vexler propuso una coordinación nacional de emergencia, que implique a todos los actores relevantes —Ministerio de Educación, gobiernos regionales, municipios, Fuerzas Armadas, padres de familia y organizaciones de la sociedad civil— para garantizar que los colegios estén listos para recibir a los estudiantes. Según sus palabras: “todavía hay tiempo (…) hay que recurrir a la Fuerza Armada, a los gobiernos regionales, a los municipios, a los padres de familia, a las organizaciones de la sociedad civil (…) para que las aulas estén limpias, pintadas, con mobiliario, electricidad y agua y desagüe, lo mínimo indispensable para comenzar las clases”.

Notas relacionadas
Contraloría alerta graves fallas en 16 hospitales del Minsa en Lima: pacientes atendidos en pasillos, sin personal y equipos inoperativos

Contraloría alerta graves fallas en 16 hospitales del Minsa en Lima: pacientes atendidos en pasillos, sin personal y equipos inoperativos

LEER MÁS
Tomógrafos en Rebagliati y Almenara generaron riesgos a la salud y perjuicio de S/12 millones, advierte Contraloría

Tomógrafos en Rebagliati y Almenara generaron riesgos a la salud y perjuicio de S/12 millones, advierte Contraloría

LEER MÁS
En riesgo la entrega de más de 5.000 tablets para estudiantes en Moquegua: Contraloría alerta retrasos y desprotección de equipos

En riesgo la entrega de más de 5.000 tablets para estudiantes en Moquegua: Contraloría alerta retrasos y desprotección de equipos

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

LEER MÁS
Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

LEER MÁS
Línea 2 del Metro ya está al 85% y Ositrán propone conexión con la Línea 1 para acelerar apertura

Línea 2 del Metro ya está al 85% y Ositrán propone conexión con la Línea 1 para acelerar apertura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: Fuerza Popular propone que personeros de partidos políticos tengan un día no laborable

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

EE. UU. e Israel atacan Irán HOY, EN VIVO: cifra de muertos, imágenes y últimas noticias sobre la ofensiva en Medio Oriente

Sociedad

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Lluvias en Perú EN VIVO: Gobierno declaró el estado de emergencia en 246 distritos de 14 regiones ante la llegada de El Niño Costero

Escolar viajó de Lambayeque a Lima para postular a la UNI y alcanzó el primer lugar en Ingeniería de Minas: "Repasé dos meses antes del examen"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: Fuerza Popular propone que personeros de partidos políticos tengan un día no laborable

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025