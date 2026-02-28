Más de 65 colegios en Lima Metropolitana presentan déficit de docentes y problemas de seguridad | Contraloría

Más de 65 colegios en Lima Metropolitana presentan déficit de docentes y problemas de seguridad | Contraloría

La Contraloría General de la República advirtió un preocupante panorama en 190 instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana, tras ejecutar el Operativo de Control a los Servicios Educativos – Año Escolar 2026. El informe revela aulas inhabitables, deficiencias en infraestructura y servicios básicos, así como una alarmante falta de psicólogos y docentes, a pocas semanas del inicio de clases.

El operativo se realizó entre el 28 de enero y el 3 de febrero en colegios de inicial, primaria y secundaria pertenecientes a las siete Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de la capital.

TE RECOMENDAMOS ¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Aulas inhabitables en distritos del norte de Lima

De las 190 instituciones supervisadas, 144 presentan problemas en su infraestructura que podrían poner en riesgo la integridad de la comunidad educativa. Se detectaron aulas con paredes en mal estado, 127 colegios con techos deteriorados y 111 con pisos dañados, lo que evidencia la necesidad urgente de mantenimiento o sustitución.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Además, 30 colegios cuentan con aulas declaradas inhabitables. Una parte significativa de estos casos se concentra en planteles de la UGEL 04, ubicados en distritos como Ancón, Carabayllo, Comas y Puente Piedra, donde no se ha previsto la instalación de módulos prefabricados para garantizar la continuidad del servicio educativo.

En relación con los servicios básicos, 14 colegios presentan restricciones en el acceso al agua potable, tres carecen de suministro eléctrico, 53 no cuentan con Internet y 12 tienen limitaciones en este servicio, lo que compromete el desarrollo normal de las actividades académicas.

Por ejemplo, en las instituciones de la UGEL 05, la carencia de servicios básicos podría afectar la habitabilidad y la salubridad de la comunidad educativa. Entre los colegios con esta problemática se encuentran II.EE. Toribio Rodríguez de Mendoza, Nicolás de Piérola, Niño Jesús de Zárate, Indoamérica, Virgen de Fátima y otros 20 planteles más.

Violencia escolar sin atención psicológica

El informe revela que 135 de las 190 instituciones supervisadas, es decir 7 de cada 10, no cuentan con un profesional de psicología. Esta carencia resulta especialmente preocupante si se considera que durante 2025 se registraron 247 casos de violencia escolar.

La mayor concentración de reportes se encuentra en colegios de la UGEL 01, que abarca distritos del sur de Lima como Villa María del Triunfo, lo que evidencia la urgencia de fortalecer el acompañamiento socioemocional en las aulas.

Para el exministro de Educación Idel Vexler, esta situación demuestra que “el Ministerio de Educación y los gobiernos ponen poca atención” a la atención socioemocional de los estudiantes, pese a leyes vigentes como la ley antibullying, que obliga a contar con psicólogos escolares en cada colegio. Además, advirtió que la ausencia de personal especializado afecta la disciplina y la convivencia: “las UGEL no permiten que ante situaciones de inconductas de los alumnos (…) se les sancione ante faltas que merecen disciplina positiva”.

Más de 65 colegios con déficit de docentes

La falta de contratación de profesores afecta a más de 65 instituciones educativas. Solo en la UGEL 04 se identificaron 22 colegios con déficit de personal docente, lo que podría generar sobrecarga en las aulas y retrasos en el cumplimiento del programa curricular 2026.

En la UGEL 03, también se registran vacantes en 7 colegios, entre ellos: Colegio Agro Corazón de Jesús en La Victoria (secundaria mixta), José Baquijano y Carrillo (secundaria mixta en Lince), Isabel la Católica (primaria mixta en La Victoria) y otros cuatro planteles más.

El operativo también alertó que 124 colegios no cuentan con personal de vigilancia y 56 no tienen cámaras de seguridad. Asimismo, 119 presentan cercos perimétricos en mal estado y 12 carecen completamente de ellos, lo que compromete la seguridad frente a amenazas externas.

La Contraloría comunicó los resultados a las siete UGEL de Lima Metropolitana, que deberán adoptar medidas correctivas en un plazo máximo de cinco días hábiles y reportar las acciones implementadas a sus respectivos Órganos de Control Institucional.

Retos para el año escolar 2026

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció que las clases en los colegios públicos comenzarán el lunes 16 de marzo. Sin embargo, a pocas semanas del inicio del año escolar, las observaciones de la Contraloría evidencian un panorama complejo.

Para el exministro de Educación Idel Vexler, la situación “no es una novedad” y se debe principalmente a la insuficiente asignación presupuestal para el mantenimiento preventivo de los locales escolares, que este año fue de 295 millones de soles. Según señaló, se requerirían cerca de 1.000 millones para atender adecuadamente los más de 55.000 locales escolares del país y sus más de 6.2 millones de estudiantes.

Vexler también destacó que los recursos llegan tarde a los directores, recién en febrero: “cuando prácticamente el año escolar ya está por comenzar”, lo que impide realizar los arreglos mínimos necesarios en baños, aulas, pistas, mobiliario, electricidad e internet.

El exministro advirtió que las lluvias y El Niño Costero agravan la situación: “las escuelas que estén en las jurisdicciones afectadas van a tener mayores dificultades en su infraestructura”. No obstante, consideró que no se debería postergar el inicio de clases, salvo en casos puntuales: “postergar el inicio del año escolar no resuelve nada, salvo en aquellos casos donde se justifique realmente de manera focalizada”.

Como solución, Vexler propuso una coordinación nacional de emergencia, que implique a todos los actores relevantes —Ministerio de Educación, gobiernos regionales, municipios, Fuerzas Armadas, padres de familia y organizaciones de la sociedad civil— para garantizar que los colegios estén listos para recibir a los estudiantes. Según sus palabras: “todavía hay tiempo (…) hay que recurrir a la Fuerza Armada, a los gobiernos regionales, a los municipios, a los padres de familia, a las organizaciones de la sociedad civil (…) para que las aulas estén limpias, pintadas, con mobiliario, electricidad y agua y desagüe, lo mínimo indispensable para comenzar las clases”.