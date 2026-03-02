Primera ministra Denisse Miralles solicitará al Congreso el voto de confianza el miércoles 18 de marzo

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, anunció que solicitará al Pleno del Congreso de la República el voto de confianza a su gabinete el próximo miércoles 18 de marzo, tras una reunión con el presidente del Congreso, Fernando Miguel Rospigliosi. Esta presentación ocurre tras la reciente juramentación del equipo ministerial.

"Hemos coordinado la fecha en la que el gabinete programe el voto de confianza, para el 18 de marzo. Además, hemos coordinado otras acciones y hemos reiterado el compromiso de este Gobierno", agregó Miralles en conferencia de prensa.

El pedido de confianza se da en un contexto de fragmentación parlamentaria. Diversas bancadas han manifestado posturas divididas; mientras sectores como Renovación Popular han anunciado que no otorgarán la confianza, otros grupos parlamentarios han solicitado que el Ejecutivo responda con rapidez a las investigaciones fiscales y procesos judiciales en trámite que afrontan al menos seis ministros del gabinete Miralles.