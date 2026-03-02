HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Política

Primera ministra Denisse Miralles solicitará al Congreso el voto de confianza el miércoles 18 de marzo

La solicitud de confianza al gabinete se produce tras la reciente juramentación del nuevo equipo ministerial. La presidenta del Consejo de Ministros busca fortalecer su gestión ante el Congreso de la República.

Denise miralles
Denise miralles | Foto: difusión

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, anunció que solicitará al Pleno del Congreso de la República el voto de confianza a su gabinete el próximo miércoles 18 de marzo, tras una reunión con el presidente del Congreso, Fernando Miguel Rospigliosi. Esta presentación ocurre tras la reciente juramentación del equipo ministerial.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Hemos coordinado la fecha en la que el gabinete programe el voto de confianza, para el 18 de marzo. Además, hemos coordinado otras acciones y hemos reiterado el compromiso de este Gobierno", agregó Miralles en conferencia de prensa.

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El pedido de confianza se da en un contexto de fragmentación parlamentaria. Diversas bancadas han manifestado posturas divididas; mientras sectores como Renovación Popular han anunciado que no otorgarán la confianza, otros grupos parlamentarios han solicitado que el Ejecutivo responda con rapidez a las investigaciones fiscales y procesos judiciales en trámite que afrontan al menos seis ministros del gabinete Miralles. 

Notas relacionadas
Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

LEER MÁS
"Cobardía y sin argumentos técnicos": sindicatos cargan contra el Gobierno por desairar a fondos de inversión globales

"Cobardía y sin argumentos técnicos": sindicatos cargan contra el Gobierno por desairar a fondos de inversión globales

LEER MÁS
Moody's: Un incumplimiento de deuda de Petroperú sí podría afectar el costo de financiamiento del Gobierno

Moody's: Un incumplimiento de deuda de Petroperú sí podría afectar el costo de financiamiento del Gobierno

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
Carla Bustíos Arteaga, exalumna de José María Balcázar obtuvo contrato con el Estado un día después de visitarlo

Carla Bustíos Arteaga, exalumna de José María Balcázar obtuvo contrato con el Estado un día después de visitarlo

LEER MÁS
Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cuánto es la multa por no votar: montos para Elecciones 2026

Resultados finales COAR 2026: revisa lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Política

Cuánto es la multa por no votar: montos para Elecciones 2026

Carla Bustíos Arteaga, exalumna de José María Balcázar obtuvo contrato con el Estado un día después de visitarlo

Encuestas presidenciales 2026: López Aliaga en 14.6% y cómo va el resto de candidatos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuánto es la multa por no votar: montos para Elecciones 2026

Carla Bustíos Arteaga, exalumna de José María Balcázar obtuvo contrato con el Estado un día después de visitarlo

Encuestas presidenciales 2026: López Aliaga en 14.6% y cómo va el resto de candidatos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025