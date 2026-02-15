Contraloría alerta retrasos en la entrega de tablets para escolares en Moquegua. | Difusión

Contraloría alerta retrasos en la entrega de tablets para escolares en Moquegua. | Difusión

La entrega de 5.272 tablets que buscaban beneficiar a más de 27.000 escolares de primaria en Moquegua se podría retrasar debido a la falta de documentación técnica y administrativa, y a que los bienes se albergan en almacenes que no cuentan con la seguridad adecuada para su cautela, según advierte un informe de control de la Contraloría General de la República.

Los dispositivos, adquiridos por S/ 11.422.615, fueron distribuidos a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) Mariscal Nieto (2604), Ilo (2200), General Sánchez Cerro (370) y San Ignacio de Loyola (98) sin contar con el papeleo correcto y sin que se hayan firmado las actas de transferencia parcial física de dichos equipos hasta el 30 de enero, fecha en la que el organismo cerró su evaluación sobre el caso.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Sin seguro y en condiciones inadecuadas

El informe también advierte que los aparatos electrónicos se encuentran desprotegidos al no contar con pólizas de seguro que proporcionen cobertura contra riesgos, que minimicen el impacto por pérdidas y que garanticen la continuidad de las operaciones en los procesos de traslado o almacenamiento.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La falta de estos seguros resulta preocupante si se considera que las tablets se vienen guardando en condiciones inadecuadas para este tipo de herramientas. Por ejemplo, en la UGEL Ilo, el almacén tiene ventanas de vidrio sin protección, techos con filtraciones de agua y un extintor vencido hace casi un año; mientras que en la UGEL Mariscal Nieto los dispositivos están apilados en el piso de una oficina con acceso inseguro.

El documento, cuya denominación completa es "Informe de Hito de Control N.° 14 (003-2026-OCI/5347-SCC de 6 de febrero de 2026)", ha sido remitido a la titular del Gobierno Regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutierrez Ayala, a fin de que adopte las acciones correctivas y preventivas que correspondan.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

