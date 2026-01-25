Colegios públicos se preparan para el 2026: Minedu destina S/295 millones para mantenimiento escolar

El Ministerio de Educación (Minedu) dispuso la asignación de 295 millones de soles para la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo en miles de instituciones educativas públicas a nivel nacional. La medida busca atender el estado físico de los locales escolares antes del inicio del próximo año lectivo, en un contexto en el que persisten brechas de infraestructura en diversas regiones del país.

Recursos serán ejecutados por responsables de cada institución

Los fondos serán transferidos a los directores o responsables de mantenimiento de los colegios beneficiados, quienes tendrán a su cargo la administración y correcta ejecución del presupuesto asignado. De acuerdo con los lineamientos técnicos vigentes, estos recursos deberán destinarse exclusivamente a intervenciones menores que permitan conservar en condiciones adecuadas los ambientes educativos.

Entre las acciones contempladas se incluyen la reparación de techos, paredes y pisos; el mantenimiento de instalaciones eléctricas y sanitarias; la reposición de puertas y ventanas; así como otros trabajos básicos que no impliquen modificaciones estructurales mayores.

Rol del Pronied y las UGEL en la supervisión

La transferencia se realiza a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), organismo adscrito al Minedu encargado de coordinar y supervisar el proceso. Para acceder a los recursos, los responsables de cada colegio deben registrar previamente una Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM), en la que se detallan las necesidades del local educativo.

Estas fichas son evaluadas por las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), que verifican la pertinencia de las intervenciones y autorizan el uso del presupuesto, además de realizar labores de seguimiento durante la ejecución de los trabajos.

Medida se enmarca en la preparación del año escolar

La asignación de este presupuesto forma parte de las acciones previas al inicio del año escolar, periodo en el que millones de estudiantes retornan a las aulas. En años anteriores, este tipo de transferencias ha permitido atender problemas recurrentes relacionados con el deterioro de la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales y urbano-marginales.

No obstante, especialistas en educación y gestión pública advierten que, más allá de la asignación de recursos, persisten desafíos vinculados a la capacidad de supervisión, la oportunidad en la ejecución de los trabajos y la sostenibilidad de las mejoras realizadas.

Infraestructura escolar como desafío pendiente

Si bien el mantenimiento preventivo contribuye a mejorar las condiciones inmediatas de los colegios, distintos informes han señalado que una parte significativa de la infraestructura educativa del país requiere intervenciones de mayor envergadura.

Especialistas en educación mencionan que la eficacia de estas transferencias depende no solo del monto asignado, sino también de la oportunidad en la entrega de los recursos, la capacidad técnica de los responsables de mantenimiento y el seguimiento que realicen las instancias correspondientes.

A ello se suma la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización para asegurar que los fondos se utilicen conforme a lo establecido y dentro de los plazos previstos.

