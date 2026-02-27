Alianza Lima y UTC se encuentran en la lista de 4 equipos invictos en la Liga 1. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Alianza Lima vs UTC EN VIVO | Ambos equipos se enfrentan este sábado 28 de febrero por la punta del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Hérores de San Ramón (Cajamarca), a partir de la 1.15 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El equipo comandado por Pablo Guede buscará manterne su invicto y conseguir 3 punto en una plaza muy complicada. Por su parte, el cuadro dirigido por Carlos Bustos, que no estará por suspensión, espera hacerse fuerte de local.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs UTC?

En suelo peruano, el compromiso entre Alianza Lima vs UTC por la fecha 5 de la Liga 1 2026 iniciará a la 1.15 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 12.15 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 1.15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.15 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 3.15 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs UTC?

La transmisión del Alianza Lima vs UTC por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Cómo ver Alianza Lima vs UTC por internet?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Alineaciones Alianza Lima vs UTC: probables formaciones

La blanquiazules no contarán con el defensor Mateo Antini; mientras que el delantero Paolo Guerrero no será tomado en cuenta desde el arranque. En el elenco cajamarquino el gran ausente será el técnico Carlos Bustos.

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Cristian Carbajal; Esteban Pavez, Alan Cantero, Jairo Vélez, Luis Advíncula, Eryc Castillo y Luis Ramos.

UTC: Angelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce, Marcos Lliuya, David Camacho; Marlon de Jesús y Adolfo Muñoz.

Pronóstico de Alianza Lima vs UTC

El conjunto victoriano parte como favorito, a pesar de jugar en condición de visitante.