HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     
Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán
Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     
Política

Elecciones 2026: Fuerza Popular propone que personeros de partidos políticos tengan un día no laborable

El congresista César Revilla, con el respaldo de cinco de sus colegas, plantea que sea aplicable el lunes posterior a las elecciones del 12 de abril. El fujimorismo denunció fraude en el proceso electoral del 2021 que fue desmentido por la ONPE y el JNE.

Personeros podrían gozar de un día no laborable compensable.
Personeros podrían gozar de un día no laborable compensable.

Con el respaldo de cinco colegas de su bancada, el legislador César Revilla, de Fuerza Popular, acaba de presentar un proyecto de ley para otorgarle a los personeros de mesa, de las agrupaciones políticas, un día no laborable que será compensable el lunes posterior a las elecciones generales del próximo 12 de abril.

Únete a nuestro canal de política y economía

La iniciativa propone que dicho beneficio sea tanto para trabajadores del sector público como del privado, siempre que acrediten su participación a través de una constancia o credencial emitida por el organismo electoral correspondiente.

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

Se detalla además que las horas no trabajadas tendrán que ser compensadas en forma y plazo, basándose en un acuerdo común entre el empleador y el trabajador; esto sin generar reducción salarial ni afectación de derechos laborales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En el caso del sector público, las entidades correspondientes atenderán la compensación del día no laborable conforme a las disposiciones que establezca la autoridad administrativa competente, garantizando la continuidad de los servicios públicos esenciales.

Dicho beneficio, se resalta en el proyecto de ley, tiene un carácter excepcional y es aplicable únicamente para las elecciones generales del 2026, no constituyendo precedente obligatorio para futuros procesos electorales.

Entre los argumentos de Revilla para darle el día no laborable a los personeros de mesa está en que la fiscalización que realizan durante la jornada electoral genera desgaste físico y mental. “Su labor puede extenderse por más de 16 horas continuas”, responde.

Se precisa también que el incentivo contribuiría a fortalecer la transparencia electoral, al fomentar la participación ciudadana y evitar que las obligaciones laborales desincentiven el rol de control de los partidos políticos.

Que no salgan con "fraude"

Este no es un hecho aislado. Hay que recordar que, en las elecciones generales del 2021, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, con el respaldo de otros sectores de derecha, denunció un fraude que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tuvieron que desmentir con pruebas.

A ese coro se sumó el candidato presidencial, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien ahora pide a sus personeros estar atentos a lo que suceda en su mesa de votación.

Notas relacionadas
Discrepancias entre la MML y la ATU retrasan ampliación norte del Metropolitano

Discrepancias entre la MML y la ATU retrasan ampliación norte del Metropolitano

LEER MÁS
Universidades ahora crean carreras sin control debido a contrarreforma

Universidades ahora crean carreras sin control debido a contrarreforma

LEER MÁS
Congreso: alistan estocada final contra Sunedu con el cambio de su nombre

Congreso: alistan estocada final contra Sunedu con el cambio de su nombre

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

LEER MÁS
Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

LEER MÁS
Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: listas oficiales y todo sobre los candidatos

Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: listas oficiales y todo sobre los candidatos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EE. UU. e Israel atacan Irán HOY, EN VIVO: cifra de muertos, imágenes y últimas noticias sobre la ofensiva en Medio Oriente

Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo de Irán tras ataque de Israel

El jefe de Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, fue eliminado, según revela el ejercito de Israel

Política

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: Fuerza Popular propone que personeros de partidos políticos tengan un día no laborable

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025