Elecciones 2026: Fuerza Popular propone que personeros de partidos políticos tengan un día no laborable

Con el respaldo de cinco colegas de su bancada, el legislador César Revilla, de Fuerza Popular, acaba de presentar un proyecto de ley para otorgarle a los personeros de mesa, de las agrupaciones políticas, un día no laborable que será compensable el lunes posterior a las elecciones generales del próximo 12 de abril.

La iniciativa propone que dicho beneficio sea tanto para trabajadores del sector público como del privado, siempre que acrediten su participación a través de una constancia o credencial emitida por el organismo electoral correspondiente.

TE RECOMENDAMOS CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Se detalla además que las horas no trabajadas tendrán que ser compensadas en forma y plazo, basándose en un acuerdo común entre el empleador y el trabajador; esto sin generar reducción salarial ni afectación de derechos laborales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En el caso del sector público, las entidades correspondientes atenderán la compensación del día no laborable conforme a las disposiciones que establezca la autoridad administrativa competente, garantizando la continuidad de los servicios públicos esenciales.

Dicho beneficio, se resalta en el proyecto de ley, tiene un carácter excepcional y es aplicable únicamente para las elecciones generales del 2026, no constituyendo precedente obligatorio para futuros procesos electorales.

Entre los argumentos de Revilla para darle el día no laborable a los personeros de mesa está en que la fiscalización que realizan durante la jornada electoral genera desgaste físico y mental. “Su labor puede extenderse por más de 16 horas continuas”, responde.

Se precisa también que el incentivo contribuiría a fortalecer la transparencia electoral, al fomentar la participación ciudadana y evitar que las obligaciones laborales desincentiven el rol de control de los partidos políticos.

Que no salgan con "fraude"

Este no es un hecho aislado. Hay que recordar que, en las elecciones generales del 2021, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, con el respaldo de otros sectores de derecha, denunció un fraude que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tuvieron que desmentir con pruebas.

A ese coro se sumó el candidato presidencial, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien ahora pide a sus personeros estar atentos a lo que suceda en su mesa de votación.