HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Barcelona vs Villarreal EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 26 de LaLiga de España

Desde las 10.15 a. m. Barcelona y Villarreal se enfrentan por una nueva jornada de LaLiga de España. Los catalanes buscarán ganar como locales para mantenerse como líderes.

Barcelona y Villarreal se enfrentan en el Camp Nou por LaLiga de España. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR
Barcelona y Villarreal se enfrentan en el Camp Nou por LaLiga de España. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Barcelona vs Villarreal EN VIVO se miden desde las 10.15 a. m., en el Estadio Camp Nou, por la fecha 26 de LaLiga de España. El cotejo se podrá ver por la señal de DirecTV, pero también tendrás la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República, que te informará con las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado de este y otros partidos de hoy.

El equipo dirigido por Hansi Flick viene de ganar 3-0 al Levante por el campeonato local y recuperó el primer lugar de la tabla. En cuanto a Villarreal, se encuentra cumpliendo una buena temporada. Llega de ganar 2-1 a Valencia, manteniéndose en la tercera ubicación de LaLiga de España.

PUEDES VER: DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: "Se desordena un poco"

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona vs Villarreal?

Los equipos de Barcelona y Villarreal se verán las caras por la fecha 26 de LaLiga de España. El partido se jugará este sábado 28 de febrero en Pamplona, desde las 10.15 a. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 9.15 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 10.15 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.15 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 11:15 a.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12.15 p. m.
  • España: 4.15 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Villarreal?

El partido Barcelona vs Villarreal, por la fecha 25 de LaLiga española, será transmitido por la señal de DSports para territorio peruano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la plataforma de DGO.

Alineaciones probables de Barcelona vs Villarreal

  • Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Fermín López, Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres.
  • Villarreal: Luiz Junior; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Nicolas Pépé y Georges Mikautadze.

PUEDES VER: André Carrillo y su jocosa reacción ante posibilidad de que la selección peruana juegue en altura: "Que no me convoquen"

lr.pe

Pronóstico de Barcelona vs Villarreal

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Villarreal.

  • Betsson: gana Barcelona (1,35), empate (5,90), gana Villarreal (7,40)
  • Betano: gana Barcelona (1,38), empate (5,90), gana Villarreal (7,80)
  • Bet365: gana Barcelona (1,33), empate (5,50), gana Villarreal (5,50)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,39), empate (6,30), gana Villarreal (7,17)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,34), empate (6,30), gana Villarreal (8,00)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,40), empate (5,66), gana Villarreal (7,00)

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Villarreal?

Barcelona y Villarreal disputarán este encuentro por la fecha 26 de LaLiga en el Estadio Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para 99.354 espectadores.

Historial reciente de Barcelona vs Villarreal

  • Villarreal 0-2 Barcelona | 21.12.25
  • Barcelona 2-3 Villarreal | 18.05.25
  • Villarreal 1-5 Barcelona | 22.09.24
  • Barcelona 3-5 Villarreal | 27.01.24
  • Villarreal 3-4 Barcelona | 27.08.23
Notas relacionadas
FC Barcelona vs Newcastle: día, hora y canal de TV del partido por los octavos de final de la Champions League

FC Barcelona vs Newcastle: día, hora y canal de TV del partido por los octavos de final de la Champions League

LEER MÁS
Barcelona - Villarreal: fecha y hora del partido por la fecha 26 de LaLiga de España

Barcelona - Villarreal: fecha y hora del partido por la fecha 26 de LaLiga de España

LEER MÁS
El Barcelona goleó al Levante por LaLiga: los blaugranas se colocan líderes en la tabla de posiciones

El Barcelona goleó al Levante por LaLiga: los blaugranas se colocan líderes en la tabla de posiciones

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

LEER MÁS
DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: "Se desordena un poco"

DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: "Se desordena un poco"

LEER MÁS
Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Villarreal EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 26 de LaLiga de España

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Deportes

Alianza Lima debuta ante Killas y Universitario contra Mannucci: fixture de la Liga Femenina 2026

Sporting Cristal y el millonario monto que aseguró tras clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Hernán Barcos minimiza cruce entre FC Cajamarca vs Universitario por la Liga 1: “Un partido más como cualquier otro”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de Jerí aprobó normas contra crimen organizado, pero no dio recursos para crear fiscalías especializadas

Peruanos residentes en Venezuela e Irán no podrán votar en las elecciones 2026, informa Cancillería

Fiscal Jorge Chávez Cotrina advierte que el Ministerio Público se podría quedar sin presupuesto para sueldos de fiscales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025