Barcelona vs Villarreal EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 26 de LaLiga de España

Barcelona y Villarreal se enfrentan en el Camp Nou por LaLiga de España. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Barcelona y Villarreal se enfrentan en el Camp Nou por LaLiga de España. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Barcelona vs Villarreal EN VIVO se miden desde las 10.15 a. m., en el Estadio Camp Nou, por la fecha 26 de LaLiga de España. El cotejo se podrá ver por la señal de DirecTV, pero también tendrás la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República, que te informará con las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado de este y otros partidos de hoy.

El equipo dirigido por Hansi Flick viene de ganar 3-0 al Levante por el campeonato local y recuperó el primer lugar de la tabla. En cuanto a Villarreal, se encuentra cumpliendo una buena temporada. Llega de ganar 2-1 a Valencia, manteniéndose en la tercera ubicación de LaLiga de España.

¿A qué hora juega Barcelona vs Villarreal?

Los equipos de Barcelona y Villarreal se verán las caras por la fecha 26 de LaLiga de España. El partido se jugará este sábado 28 de febrero en Pamplona, desde las 10.15 a. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 9.15 a. m.

Colombia, Ecuador: 10.15 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.15 a. m.

Bolivia, Venezuela: 11:15 a.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12.15 p. m.

España: 4.15 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Villarreal?

El partido Barcelona vs Villarreal, por la fecha 25 de LaLiga española, será transmitido por la señal de DSports para territorio peruano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la plataforma de DGO.

Alineaciones probables de Barcelona vs Villarreal

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Fermín López, Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres.

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Fermín López, Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres. Villarreal: Luiz Junior; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Nicolas Pépé y Georges Mikautadze.

Pronóstico de Barcelona vs Villarreal

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Villarreal.

Betsson: gana Barcelona (1,35), empate (5,90), gana Villarreal (7,40)

Betano: gana Barcelona (1,38), empate (5,90), gana Villarreal (7,80)

Bet365: gana Barcelona (1,33), empate (5,50), gana Villarreal (5,50)

1XBet: gana Barcelona (1,39), empate (6,30), gana Villarreal (7,17)

Coolbet: gana Barcelona (1,34), empate (6,30), gana Villarreal (8,00)

Doradobet: gana Barcelona (1,40), empate (5,66), gana Villarreal (7,00)

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Villarreal?

Barcelona y Villarreal disputarán este encuentro por la fecha 26 de LaLiga en el Estadio Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para 99.354 espectadores.

Historial reciente de Barcelona vs Villarreal