Notaría desmiente traspaso de vehículo de Marisel Linares a Adrian Villar, vinculado al atropello de la deportista Lizeth Marzano
La notaría señaló que no hay documentos de transferencia relacionados con la donación del vehículo por parte de Marisel Linares y se mantiene a disposición de las autoridades para las investigaciones pertinentes.
- Surco rinde homenaje póstumo al suboficial Patrick Ospina y bautiza con su nombre el Albergue Municipal de Mascotas
- Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante
La Notaría Carpio Vélez emitió un comunicado para aclarar que en su despacho no existe una escritura pública ni un acta que formalice la supuesta donación de un vehículo entre Marisel Yovana Linares Chávez y Adrián Alonso Villar Chirinos. La precisión surge en medio de las diligencias policiales por el caso de la deportista Lizeth Marzano, fallecida tras un atropello en San Isidro.
En paralelo, la periodista Marisel Linares fue citada el 3 de marzo para rendir manifestación en la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, en La Victoria, debido a que el automóvil involucrado en el hecho figura registrado a su nombre. El vehículo permanece bajo custodia policial mientras se realizan peritajes y se recaban testimonios.
TE RECOMENDAMOS
¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Padre de Adrián Villar contactó a familia de Lizeth Marzano y calificó de “error” el accionar de su hijo, según audio
Notaría Carpio Vélez niega escritura pública por donación del auto de Marisel Linares
De acuerdo con una publicación hecha por la notaría, tras tomar conocimiento de que se habría presentado un documento relacionado con una donación, revisó sus registros y aseguró que no obra en su archivo notarial una escritura pública o acta de transferencia que sustente la entrega del vehículo a título gratuito, ni como donación ni como operación onerosa.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
El pronunciamiento añade que tampoco aparecen en su sistema comprobantes de pago o boletas emitidas a nombre de las personas mencionadas, así como consultas biométricas ante Reniec vinculadas a ese trámite. Finalmente, señaló que permanece a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones y diligencias que correspondan.
Comunicado emitido por Notaría Carpio Vélez desmintiendo carta sobre el traspaso del vehículo de Marisel Linares a Adrian Villar. Foto: Facebook/Al día con Willax
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.