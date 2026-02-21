Adulta mayor muere tras ser arrastrada por huaico cuando intentó salvar a su nieta en Arequipa

Familiares de la víctima solicitaron apoyo de las autoridades para la sepultura | Composición LR | Difusión

Familiares de la víctima solicitaron apoyo de las autoridades para la sepultura | Composición LR | Difusión

Las intensas lluvias que azotaron Arequipa durante la tarde del jueves provocaron la muerte de dos personas y afectaron a más de 2.000 ciudadanos. Entre los fallecidos se encuentra Isidora Molina Ancasi (85), quien perdió la vida al ser arrastrada por una corriente en el sector de Palpata, en la zona alta del distrito de Cayma.

De acuerdo con información de medios locales, la octogenaria salió de su hogar al escuchar el llamado de su nieta, pero ambas fueron alcanzadas por un huaico en la zona. A pesar de los esfuerzos por auxiliarse, ambas fueron arrastradas varios metros.

Lesiones de gravedad

Tras el trágico suceso, los residentes del área comenzaron a buscar a las mujeres y lograron encontrarlas poco después. Según los reportes, la anciana fue hallada con vida, pero debido a sus graves heridas, falleció poco después.

La joven herida fue trasladada al hospital Goyeneche, donde recibió atención médica de urgencia. Los familiares de la víctima afirmaron que no disponen de los recursos necesarios para cubrir los gastos del funeral de Molina Ancasi y, por lo tanto, solicitaron el apoyo de las autoridades para proceder con el sepelio.

Alerta naranja en la región

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó que los distritos de las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos, La Unión, y partes de Caravelí e Islay se encuentran en alerta naranja.

"Se prevén fenómenos meteorológicos peligrosos", informaron los funcionarios. El aviso de Senamhi sobre fuertes precipitaciones en las áreas mencionadas estará vigente hasta este sábado 21 de febrero. Por ello, la entidad meteorológica instó a la población a tomar precauciones.

