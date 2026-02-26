HOYSuscripcion LR Focus

DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: "Se desordena un poco"

Luis Castro, entrenador del elenco brasileño, sostuvo que le gusta el rendimiento de Erick Noriega. Sin embargo, señaló que tiene una falencia que le hizo recordar a un exjugador que dirigió en el FC Porto.

DT de Gremio cuestionó a Erick Noriega pese a su primer gol. Foto: composición LR/X
DT de Gremio cuestionó a Erick Noriega pese a su primer gol. Foto: composición LR/X

Erick Noriega marcó su primer gol en el triunfo 2-1 de Gremio contra Atlético Mineiro por la fecha 4 del Brasileirao. Desde su llegada a Porto Alegre, el volante de la selección peruana se ganó un lugar en el equipo y ahora no solo destaca en defensa, sino también en ataque. En conferencia de prensa, Luis Castro, DT del conjunto brasileño, se mostró satisfecho con el rendimiento del jugador. Sin embargo, precisó que debe mejorar en un aspecto del juego.

El técnico señaló que Noriega suele desordenarse en el campo cuando tiene a otro volante a su costado. Incluso recordó que en el FC Porto dirigió a Fernando, jugador que tenía la misma falencia que el ‘Samurái’ en Gremio.

PUEDES VER: Paulo Autuori advierte que se va de Sporting Cristal si club decide fichar un extranjero tras clasificar en Copa Libertadores: Yo no me quedo

DT de Gremio dejó firme reflexión sobre Erick Noriega tras su primer gol

"Para que el mediocampo funcione bien, se necesitan jugadores detrás que puedan servir bien. Noriega ha tenido un buen desempeño como volante central. Artur también lo ha hecho bien. Dodi también ha jugado ahí, ahora Monsalves ha jugado ahí, Willian también. Me gusta, me gusta mucho ver a un equipo con lo que más me gusta, y a veces, si no tengo rival, no me deja, según mi análisis", dijo Castro en un primer momento.

Si bien destacó su rendimiento, Castro también cuestionó a Noriega. Bajo su punto de vista, el mediocampista requiere de una mejor lectura de juego cuando comparte la medular de la cancha con otro compañero.

"Me gusta ver a un equipo jugando uno contra dos, me gusta el uno contra dos porque normalmente, cuando era jugador, tuve un jugador en el FC Porto, Fernando. Fernando era un jugador que no sabía jugar con nadie a su lado, no lo sabía. Noriega también se desordena un poco cuando tiene a un jugador a su lado, en su espacio, los espacios que tiene que cubrir, cuando va a moverse, está el segundo mediocampista, choca con él y se descontrola. Hay jugadores así por todo el mundo. Normalmente hay un número cinco y luego los demás, y tienen que conectar con él un poco más adelante, no a su lado", añadió.

PUEDES VER: Juan Pablo Goicochea no lamenta haberse ido del Perú: Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo

¿Qué dijo Erick Noriega tras marcar su primer gol con Gremio?

En zona mixta, Erick Noriega se tomó un tiempo para conversar con la prensa. El jugador de 24 años contó que está muy feliz por su primer gol y espera tener más alegrías de este tipo con Gremio.

"Muy bien y muy feliz por ayudar al equipo. Fue el primer gol aquí en casa con nuestra hinchada. Muy feliz, espero seguir apoyando al equipo con goles y defendiendo goles también. Voy a trabajar para eso", comentó.

