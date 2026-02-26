HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

Marisel Linares en problemas y detienen a Adrián Villar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Tres muertos, casi 400 damnificados y vías afectadas dejan lluvias intensas en Amazonas

Luya es la provincia más golpeada por las precipitaciones, seguida de Chachapoyas, Bagua y Rodríguez de Mendoza, donde se concentran los daños en vivienda, carreteras y servicios esenciales.

Más de 8.000 metros de vías vecinales se han visto afectadas por las recientes lluvias en Amazonas.
Más de 8.000 metros de vías vecinales se han visto afectadas por las recientes lluvias en Amazonas. | Difusión

Las lluvias intensas que se registran en varias regiones del país siguen causando víctimas mortales y daños materiales. En Amazonas, las precipitaciones han provocado la muerte de tres personas y dejaron 392 damnificados y 687 afectados en diferentes provincias, según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), contabilizado hasta el lunes 23 de febrero.

A esto se suman 47 personas con afectaciones a la salud y 4 cuyos medios de vida han resultado comprometidos, principalmente agricultores. Luya es la provincia que registra más ciudadanos perjudicados, seguida por Chachapoyas, Bagua, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba, Bongará y Condorcanqui, donde se concentran los daños en viviendas, carreteras y servicios esenciales.

TE RECOMENDAMOS

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Aumento de caudal del río Utcubamba destruye carretera y no hay acceso a gran parte de la selva del Perú

lr.pe

Impacto en vías y casas

El informe también da cuenta de que 26 domicilios han quedado destruidos, 101 están inhabitables y 236 presentan daños en su estructura. Esta situación ha obligado a varias familias a buscar refugio temporal mientras se evalúan acciones de apoyo y rehabilitación. Asimismo, se contabilizan 12 aulas dañadas, así como un establecimiento de salud deteriorado, lo que dificulta la prestación de servicios básicos en algunas localidades.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En cuanto a la infraestructura vial, se reportan 8.705 metros de vías vecinales afectadas y 710 metros destruidos, así como 20 metros de vías urbanas impactadas y 100 metros destruidos. También se registran 2 puentes peatonales y 7 puentes vehiculares dañados, complicando la conectividad entre comunidades, además de la pérdida de 2.5 hectáreas de cultivos, lo que golpea directamente a la economía de las familias rurales.

PUEDES VER: Amazonas: conmoción por una denuncia que expone una situación alarmante de maltrato infantil

lr.pe

Coordinan respuesta

Las autoridades regionales informaron que vienen monitoreando la continuidad de las lluvias y coordinan acciones de respuesta para atender a las familias damnificadas, rehabilitar vías y reducir riesgos ante posibles nuevos deslizamientos o desbordes. Una de estas acciones ha sido la instalación de un albergue temporal para 30 familias damnificadas por las lluvias en el distrito de Longuita, en la provincia de Luya.

Mientras tanto, piden a la población mantenerse en alerta y seguir las recomendaciones oficiales para prevenir mayores tragedias.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Científicos descubren en Perú una nueva especie de planta de la era de los dinosaurios: vive en ambientes inundables del Amazonas

Científicos descubren en Perú una nueva especie de planta de la era de los dinosaurios: vive en ambientes inundables del Amazonas

LEER MÁS
Amazonas: conmoción por una denuncia que expone una situación alarmante de maltrato infantil

Amazonas: conmoción por una denuncia que expone una situación alarmante de maltrato infantil

LEER MÁS
Caso Billetón: 35 años de prisión para tres policías por secuestro y robo de S/ 350 mil

Caso Billetón: 35 años de prisión para tres policías por secuestro y robo de S/ 350 mil

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Identifican a policías que no detuvieron a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

Identifican a policías que no detuvieron a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

LEER MÁS
Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Link local de votación: consulta dónde votar en las Elecciones Generales 2026

Matrícula Digital 2026: Minedu abre nueva fase para escolares que no alcanzaron vacante en colegios

Identifican a policías que no detuvieron a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

Sociedad

Matrícula Digital 2026: Minedu abre nueva fase para escolares que no alcanzaron vacante en colegios

Identifican a policías que no detuvieron a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Link local de votación: consulta dónde votar en las Elecciones Generales 2026

Caso Saweto: Incluyen en la lista de Los Más Buscados a los asesinos de 4 líderes ashéninkas

Elecciones 2026: verifica AQUÍ tu local de votación, LINK OFICIAL y si eres miembro de mesa

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025