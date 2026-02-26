Tres muertos, casi 400 damnificados y vías afectadas dejan lluvias intensas en Amazonas

Más de 8.000 metros de vías vecinales se han visto afectadas por las recientes lluvias en Amazonas. | Difusión

Las lluvias intensas que se registran en varias regiones del país siguen causando víctimas mortales y daños materiales. En Amazonas, las precipitaciones han provocado la muerte de tres personas y dejaron 392 damnificados y 687 afectados en diferentes provincias, según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), contabilizado hasta el lunes 23 de febrero.

A esto se suman 47 personas con afectaciones a la salud y 4 cuyos medios de vida han resultado comprometidos, principalmente agricultores. Luya es la provincia que registra más ciudadanos perjudicados, seguida por Chachapoyas, Bagua, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba, Bongará y Condorcanqui, donde se concentran los daños en viviendas, carreteras y servicios esenciales.

Impacto en vías y casas

El informe también da cuenta de que 26 domicilios han quedado destruidos, 101 están inhabitables y 236 presentan daños en su estructura. Esta situación ha obligado a varias familias a buscar refugio temporal mientras se evalúan acciones de apoyo y rehabilitación. Asimismo, se contabilizan 12 aulas dañadas, así como un establecimiento de salud deteriorado, lo que dificulta la prestación de servicios básicos en algunas localidades.

En cuanto a la infraestructura vial, se reportan 8.705 metros de vías vecinales afectadas y 710 metros destruidos, así como 20 metros de vías urbanas impactadas y 100 metros destruidos. También se registran 2 puentes peatonales y 7 puentes vehiculares dañados, complicando la conectividad entre comunidades, además de la pérdida de 2.5 hectáreas de cultivos, lo que golpea directamente a la economía de las familias rurales.

Coordinan respuesta

Las autoridades regionales informaron que vienen monitoreando la continuidad de las lluvias y coordinan acciones de respuesta para atender a las familias damnificadas, rehabilitar vías y reducir riesgos ante posibles nuevos deslizamientos o desbordes. Una de estas acciones ha sido la instalación de un albergue temporal para 30 familias damnificadas por las lluvias en el distrito de Longuita, en la provincia de Luya.

Mientras tanto, piden a la población mantenerse en alerta y seguir las recomendaciones oficiales para prevenir mayores tragedias.

