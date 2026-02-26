HOYSuscripcion LR Focus

Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
Congreso: Raúl Espíritu Cavero es convocado para ocupar curul en reemplazo Lucinda Vásquez

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú convocó a Raúl Espíritu Cavero para reemplazar a la fallecida congresista Lucinda Vásquez, oficializando su credencial.

Raúl Espíritu Cavero será oficializado en reemplazo de Lucinda Vásquez como congresista | Composición: LR.
Raúl Espíritu Cavero será oficializado en reemplazo de Lucinda Vásquez como congresista | Composición: LR.

Tras el fallecimiento de la congresista de Perú Libre Lucinda Vasquéz, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó al primer no ingresante de esta agrupación parlamentaria para que pueda reemplazarla, hablamos de Raúl Espíritu Cavero. Mediante resolución, el ente electoral oficializó dejar sin efecto la credencial congresal de Vásquez y dispuso habilitar la de Espíritu Cavero.

El militante del partido del lápiz logró la segunda votación preferencial más alta dentro de la lista de Perú Libre en el distrito de San Martín durante las elecciones de 2021.

Espíritu Cavero tendrá así una nueva experiencia en política. Esta vez en el Congreso. Anteriormente, fue parte de Alianza para el Progreso, afiliándose entre 2006 y 2007. Entre 2014 y 2015 integró el movimiento regional Movimiento Regional Más San Martín, donde fue presentado como miembro de comité en San Martín.

Lucinda Vásquez es la sexta parlamentaria fallecida en este periodo legislativo. Anteriormente, perdieron la vida también Fernando Herrera Mamani (Perú Libre), Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Enrique Wong (Podemos Perú), Hitler Saavedra (Somos Perú) y Carlos Anderson (No Agrupado).

