Arcoiris sorprende a limeños tras lluvias de verano: así se observó desde diversos distritos de la capital
Los habitantes de Breña, San Isidro, San Martín de Porres, Jesús María, Callao, Centro Histórico, San Borja y otras zonas de Lima pudieron disfrutar del espectáculo natural tras las precipitaciones.
- Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante
- Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método
Una inusual lluvia de verano volvió a sorprender en varios distritos de Lima la tarde de este 25 de febrero. Sin embargo, a diferencia de las anteriores ocasiones, según el registro de usuarios, al finalizar las precipitaciones el cielo se iluminó con un arcoiris que pudo ser visualizado por ciudadanos de distintas partes de la capital.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ya había pronosticado un aguacero para este domingo, como parte de las condiciones típicas del verano en la costa central, caracterizadas por el incremento de humedad y lluvias focalizadas en algunos sectores de la capital. Sin embargo, el fenómeno natural sorprendió al atardecer.
TE RECOMENDAMOS
PERIODISTA MARISEL LINARES EN EL OJO DE LA TORMENTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Arcoiris se vio en diversos distritos en Lima
Arcoirís en Breña.
Arcoirís en San Isidro
Arcoirís en San Martín de Porres.
Arcoirís en Jesús María.
Arcoirís en el Callao.
Arcoirís en el Centro Histórico de Lima.
Arcoirís en San Borja.
Arcoíris en el Rímac.