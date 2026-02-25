HOYSuscripcion LR Focus

Huaicos en Arequipa: ¿y el gabinete Balcázar? y Wolfgang en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Arcoiris sorprende a limeños tras lluvias de verano: así se observó desde diversos distritos de la capital

Los habitantes de Breña, San Isidro, San Martín de Porres, Jesús María, Callao, Centro Histórico, San Borja y otras zonas de Lima pudieron disfrutar del espectáculo natural tras las precipitaciones.

Diversos usuarios fotografiaron y grabaron el momento
Diversos usuarios fotografiaron y grabaron el momento | Foto: X.

Una inusual lluvia de verano volvió a sorprender en varios distritos de Lima la tarde de este 25 de febrero. Sin embargo, a diferencia de las anteriores ocasiones, según el registro de usuarios, al finalizar las precipitaciones el cielo se iluminó con un arcoiris que pudo ser visualizado por ciudadanos de distintas partes de la capital.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ya había pronosticado un aguacero para este domingo, como parte de las condiciones típicas del verano en la costa central, caracterizadas por el incremento de humedad y lluvias focalizadas en algunos sectores de la capital. Sin embargo, el fenómeno natural sorprendió al atardecer.

Arcoiris se vio en diversos distritos en Lima

Arcoirís en Breña.

Arcoirís en Breña.

Arcoirís en San Isidro

Arcoirís en San Isidro

Arcoirís en San Martín de Porres.

Arcoirís en San Martín de Porres.

Arcoirís en Jesús María.

Arcoirís en Jesús María.

Arcoirís en el Callao.

Arcoirís en el Callao.

Arcoirís en el Centro Histórico de Lima.

Arcoirís en el Centro Histórico de Lima.

Arcoirís en San Borja.

Arcoirís en San Borja.

Arcoíris en el Rímac.

Arcoíris en el Rímac.

