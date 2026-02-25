Una inusual lluvia de verano volvió a sorprender en varios distritos de Lima la tarde de este 25 de febrero. Sin embargo, a diferencia de las anteriores ocasiones, según el registro de usuarios, al finalizar las precipitaciones el cielo se iluminó con un arcoiris que pudo ser visualizado por ciudadanos de distintas partes de la capital.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ya había pronosticado un aguacero para este domingo, como parte de las condiciones típicas del verano en la costa central, caracterizadas por el incremento de humedad y lluvias focalizadas en algunos sectores de la capital. Sin embargo, el fenómeno natural sorprendió al atardecer.

TE RECOMENDAMOS PERIODISTA MARISEL LINARES EN EL OJO DE LA TORMENTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Arcoiris se vio en diversos distritos en Lima

Arcoirís en Breña.

Arcoirís en San Isidro

Arcoirís en San Martín de Porres.

Arcoirís en Jesús María.

Arcoirís en el Callao.

Arcoirís en el Centro Histórico de Lima.

Arcoirís en San Borja.