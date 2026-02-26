HOYSuscripcion LR Focus

Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
Marisel Linares en problemas y detienen a Adrián Villar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Miembros de mesa 2026: así puedes registrar tu modalidad de pago para cobrar la compensación económica

Los ciudadanos designados como miembros de mesa para las elecciones 2026 ya pueden registrar su modalidad de pago para recibir la compensación económica.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el registro de modalidad de pago para los miembros de mesa que participarán en los comicios de 2026. El trámite permite elegir la forma en que se recibirá la compensación económica por cumplir esta función electoral.

El registro se realiza de manera virtual y busca agilizar los pagos, evitar demoras y reducir trámites presenciales. Las autoridades recomiendan completar el proceso con anticipación y verificar correctamente los datos personales y bancarios.

¿Cómo registrar la modalidad de pago para cobrar la compensación económica?

  En esta nueva ventana deberás hacer un clic en el cuadro que dice 'Compensación económica para miembros de mesa' y serás redirigido a otra ventana.
  En la siguiente ventana deberás seleccionar donde dice 'Registra tu modalidad de pago AQUÍ'.
  Se abrirá una ventana y debes darle clic en el cuadro rojo que dice EMPEZAR. Recuerda que es muy importante tener tu DNI a la mano.
  Ingresar los datos correspondientes de tu DNI.
  Una vez ingresados tus datos, podrás elegir cuál es la modalidad de pago de tu preferencia: depósito en alguna cuenta de ahorros, presencial en el Banco de la Nación o en alguna billetera digital vinculada a tu DNI (plin, yape, etc.). Recuerda que una vez elegida la modalidad ya no se puede verificar. Al final recibirás un correo de confirmación.
