Miembros de mesa 2026: así puedes registrar tu modalidad de pago para cobrar la compensación económica

así puedes registrar tu modalidad de pago para cobrar la compensación económica | Composición LR | Composición LR

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el registro de modalidad de pago para los miembros de mesa que participarán en los comicios de 2026. El trámite permite elegir la forma en que se recibirá la compensación económica por cumplir esta función electoral.

El registro se realiza de manera virtual y busca agilizar los pagos, evitar demoras y reducir trámites presenciales. Las autoridades recomiendan completar el proceso con anticipación y verificar correctamente los datos personales y bancarios.

¿Cómo registrar la modalidad de pago para cobrar la compensación económica?

Deberás ingresar al siguiente link: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio y accederás el número de tu DNI.

Página de la ONPE.

En esta nueva ventana deberás hacer un clic en el cuadro que dice 'Compensación económica para miembros de mesa' y serás redirigido a otra ventana.

En la siguiente ventana deberás seleccionar donde dice 'Registra tu modalidad de pago AQUÍ'.

Se abrirá una ventana y debes darle clic en el cuadro rojo que dice EMPEZAR. Recuerda que es muy importante tener tu DNI a la mano.

Ingresar los datos correspondientes de tu DNI.