Marisel Linares en problemas y detienen a Adrián Villar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Identifican a policías que no detuvieron a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

Ambos agentes fueron citados por la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito para explicar las presuntas irregularidades vinculadas al caso de la joven deportista peruana.

Ambos efectivos policiales fueron a brindar sus declaraciones por presuntas irregularidades en el caso de Lizeth Marzano.
Ambos efectivos policiales fueron a brindar sus declaraciones por presuntas irregularidades en el caso de Lizeth Marzano. | Foto: composición LR

Jhon Matencio Arteaga y José Servan Noa fueron identificados por la defensa legal de la familia de la deportista Lizeth Marzano como los efectivos policiales de la Comisaría Orrantia del Mar que acudieron al departamento de Francesca Montenegro horas después de que Adrián Villar atropellara y causara la muerte de la campeona nacional de buceo. Según las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Isidro, el joven permanecía dentro del inmueble de su novia, luego de reunirse con su padre, la periodista Marisel Linares y Juan Montenegro.

Ambos policías fueron citados a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito para brindar su versión de los hechos y explicar el motivo de su llegada al lugar. Los agentes podrían enfrentar cargos por corrupción de funcionarios debido a un presunto accionar irregular y la omisión de una intervención correspondiente.

Director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP se pronuncia sobre presunta irregularidad de efectivos

Tras la detención preliminar de Adrián Villar, Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, señaló que los hechos vienen siendo materia de investigación y que se aplican todos los protocolos correspondientes para esclarecer lo ocurrido con ambos agentes policiales. Asimismo, indicó que la responsabilidad y la justicia recaerán en cada uno de los implicados en el caso de Lizeth Marzano.

"Hay policias que están inmersos dentro del proceso preliminar de investigación. Hoy día van a continuar con la diligencia y se van a desarrollar todos lo protocolos de la investigación propiamente dicha para esclarecer estos hechos caiga quien caiga. Acá la responsabilidad se va a determinar para cada uno de aquellos que hayan participado de manera directa o indirecta", explicó.

