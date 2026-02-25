HOYSuscripcion LR Focus

Más de 10 heridos deja enfrentamiento en la avenida La Marina tras triunfo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Los disturbios se registraron la noche del 24 de febrero, con grupos enfrentados lanzando piedras y otros objetos, generando caos en la vía.

Unidades de bomberos atendieron a los lesionados, que fueron trasladados al Hospital Carrión. No se reportaron detenidos.
Unidades de bomberos atendieron a los lesionados, que fueron trasladados al Hospital Carrión. No se reportaron detenidos.

Tras el partido de Sporting Cristal ante 2 de Mayo por la fase previa de la Copa Libertadores 2026, un grupo de presuntos barristas se enfrentó en plena avenida La Marina, a la altura de la cuadra 18, en el distrito de La Perla (Callao). El hecho fue registrado durante la noche del martes 24 de febrero, poco antes de la medianoche.

El saldo preliminar es de al menos 15 heridos, incluyendo no solo a presuntos hinchas involucrados, sino también a transeúntes y vecinos que se encontraban en la zona cuando se desató la gresca.

¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Gobierno declara estado de emergencia por lluvias algunos distritos de Lima, Arequipa, Piura, y más regiones

lr.pe

Avenida La Marina: así se registró el enfrentamiento entre presuntos barristas en La Perla

Los disturbios se concentraron en el tramo señalado de La Marina, en zona chalaca, mientras vehículos intentaban avanzar en medio del desorden. En imágenes difundidas en redes, se observa a grupos enfrentados que arrojaban piedras, palos y otros objetos contundentes, además de material pirotécnico.

En parte de los registros se aprecia a una cúster que trasladaba hinchas y que terminó siendo atacada con objetos lanzados desde la vía. También se ve a ocupantes intentando cubrirse dentro del vehículo, mientras otros buscaban alejarse del punto de la agresión en medio del pánico.

PUEDES VER: Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

lr.pe

Heridos trasladados al Hospital Carrión y sin detenidos reportados tras la pelea

Tras el enfrentamiento, unidades de bomberos llegaron al lugar para auxiliar a las personas lesionadas. Algunos heridos presentaban golpes y cortes. Parte de los afectados fueron derivados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y a clínicas cercanas para recibir atención médica.

No se reportaron personas detenidas vinculadas a estos hechos. Vecinos mostraron su preocupación por situaciones similares ocurridas en otras ocasiones y pidieron a la Policía Nacional y a las autoridades del Callao que el patrullaje preventivo se refuerce en jornadas con alta concurrencia, especialmente tras eventos deportivos.

Tacna: barristas de Alianza Lima vandalizan Arco Parabólico y dejan más de 100 pintas en el centro histórico

Un joven de 18 años murió tras golpiza de barristas en Puente Piedra: "Empezaron a agarrar a cualquiera"

Hincha de Alianza Lima es perseguido y atacado por barristas de Universitario en Iquitos: querían quitarle su camiseta

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

