Más de 10 heridos deja enfrentamiento en la avenida La Marina tras triunfo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Unidades de bomberos atendieron a los lesionados, que fueron trasladados al Hospital Carrión. No se reportaron detenidos. | Foto: difusión/Composición LR

Unidades de bomberos atendieron a los lesionados, que fueron trasladados al Hospital Carrión. No se reportaron detenidos. | Foto: difusión/Composición LR

Tras el partido de Sporting Cristal ante 2 de Mayo por la fase previa de la Copa Libertadores 2026, un grupo de presuntos barristas se enfrentó en plena avenida La Marina, a la altura de la cuadra 18, en el distrito de La Perla (Callao). El hecho fue registrado durante la noche del martes 24 de febrero, poco antes de la medianoche.

El saldo preliminar es de al menos 15 heridos, incluyendo no solo a presuntos hinchas involucrados, sino también a transeúntes y vecinos que se encontraban en la zona cuando se desató la gresca.

TE RECOMENDAMOS ¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Avenida La Marina: así se registró el enfrentamiento entre presuntos barristas en La Perla

Los disturbios se concentraron en el tramo señalado de La Marina, en zona chalaca, mientras vehículos intentaban avanzar en medio del desorden. En imágenes difundidas en redes, se observa a grupos enfrentados que arrojaban piedras, palos y otros objetos contundentes, además de material pirotécnico.

En parte de los registros se aprecia a una cúster que trasladaba hinchas y que terminó siendo atacada con objetos lanzados desde la vía. También se ve a ocupantes intentando cubrirse dentro del vehículo, mientras otros buscaban alejarse del punto de la agresión en medio del pánico.

Heridos trasladados al Hospital Carrión y sin detenidos reportados tras la pelea

Tras el enfrentamiento, unidades de bomberos llegaron al lugar para auxiliar a las personas lesionadas. Algunos heridos presentaban golpes y cortes. Parte de los afectados fueron derivados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y a clínicas cercanas para recibir atención médica.

No se reportaron personas detenidas vinculadas a estos hechos. Vecinos mostraron su preocupación por situaciones similares ocurridas en otras ocasiones y pidieron a la Policía Nacional y a las autoridades del Callao que el patrullaje preventivo se refuerce en jornadas con alta concurrencia, especialmente tras eventos deportivos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.