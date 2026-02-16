Tacna: barristas de Alianza Lima vandalizan Arco Parabólico y dejan más de 100 pintas en el centro histórico

Barristas realizaron varias pintas en el centro de Tacna. Foto: Composición LR / Liz Ferrer, La República

Barristas realizaron varias pintas en el centro de Tacna. Foto: Composición LR / Liz Ferrer, La República

La noche del domingo 15 de febrero, centenares de barristas realizaron pintas en el centro histórico de Tacna, dañando propiedad privada, bienes públicos y el Arco Parabólico, ubicado en la Plaza de Armas. Presuntos hinchas de Club Alianza Lima serían los responsables de los actos vandálicos.

El director regional de Cultura de Tacna, Daniel Arnaldo Zegarra Rivera, informó que su institución denunció la mañana del lunes los actos de vandalismo en la comisaría central. Los responsables podrían recibir entre tres y seis años de cárcel por el delito de afectación al Patrimonio Cultural de la Nación.

Además, explicó que, al tratarse de una actividad pública en el centro histórico, los barristas debieron contar con el permiso de Cultura, cosa que no ocurrió. Por su parte el prefecto regional, Stephen Ugarte, confirmó que el "banderolazo" de los hinchas no contó con las garantías de su despacho.

“Hay una doble afectación porque el Arco Parabólico, o Monumento a los Héroes, está declarado patrimonio en sí mismo”, declaró Zegarra indignado durante la visita de inspección a las pintas. Además de la denuncia penal, se abrirá un proceso administrativo.

Los barristas dejaron pintas en paredes de casonas antiguas, edificios privados y viviendas. La Municipalidad Provincial de Tacna deberá proporcionar las imágenes de seguridad para identificar a los responsables. La mayoría de las pintas decían "salvajes".