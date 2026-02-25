Gobierno declara estado de emergencia por lluvias algunos distritos de Lima, Arequipa, Piura, y más regiones
La medida, que tendrá una vigencia de 60 días, busca reducir el riesgo de inundaciones y daños en infraestructura en localidades de 14 departamentos, priorizando la protección de personas, cultivos y la continuidad del transporte terrestre.
El Gobierno del Perú decretó el estado de emergencia en 246 distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes, debido al peligro inminente por intensas lluvias. La medida, con una duración de 60 días, tiene como objetivo implementar acciones inmediatas de reducción de riesgos, respuesta y rehabilitación.
La declaración se basa en los informes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN), que identificaron estos distritos como los más vulnerables, con riesgos que podrían poner en peligro la vida de las personas, así como afectar la agricultura y la ganadería.
Medidas para los gobiernos regionales y locales
Los Gobiernos Regionales y Locales de las zonas declaradas en emergencia, en coordinación con el INDECI y con la participación de diversos ministerios, deberán implementar acciones inmediatas para reducir el riesgo existente, además de adoptar medidas de respuesta y rehabilitación ante posibles daños. También se deberán realizar ajustes en las intervenciones según la evolución de los eventos y las condiciones de seguridad.
La ejecución de estas acciones se financiará con el presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin que se requieran recursos adicionales del Tesoro Público. El INDECI será responsable de coordinar, supervisar y reportar los resultados a la Presidencia del Consejo de Ministros durante la vigencia del estado de emergencia.
Distritos afectados
De acuerdo a la normativa emitida en El Peruano, los disitrtos afectados son:
Arequipa
- Arequipa: Santa Rita de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Vitor.
- Caraveli: Atico, Atiquipa, Bella Unión, Chala, Jaqui, Quicacha, Yauca.
- Castilla: Huancarque, Viraco.
- Caylloma: Achoma, Ichupampa, Lari, Tapay, Tisco, Majes.
- Condesuyos: Iray.
- La Unión: Tauria
Ica
- Ica: Los Aquijes, Pachacutec, Parcona, Pueblo Nuevo, San Juan Bautista, Tate.
- Chincha: Chincha Baja, El Carmen, San Juan de Yanac.
- Nasca: Changuillo, Vista Alegre.
- Palpa: Llipata.
- Pisco: Pisco, Humay, Independencia, San Clemente, Tupac Amaru Inca.
Lima
- Barranca: Supe.
- Cajatambo: Copa.
- Canta: Arahuay.
- Cañete: Coayllo, Nuevo Imperial, San Antonio.
- Huaral: Atavillos Alto, Lampian, Pacaraos, Santa Cruz de Andamarca.
- Huarochiri: Carapoma, Huachupampa, San Pedro
- Huaura: Paccho.
- Oyon: Oyon, Andajes, Pachangara.
- Yauyos: Colonia, Huangascar, Lincha, Viñac.
Transporte terrestre en emergencia
El Gobierno también declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en las rutas nacionales de Arequipa, Ica y Piura-Tumbes, debido al deterioro progresivo de la infraestructura por las lluvias. En estos tramos operan 554 autorizaciones otorgadas a empresas de transporte, con 557 vehículos que trasladan semanalmente aproximadamente 590.562 usuarios, y se dispuso la adopción de medidas inmediatas para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los pasajeros.
