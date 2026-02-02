HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Las mentiras de Jerí y los demás presidentes del Perú | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Un joven de 18 años murió tras golpiza de barristas en Puente Piedra: "Empezaron a agarrar a cualquiera"

Cerca de 50 agresores atacaron a dos jóvenes en un grifo, desmantelando su mototaxi y causando serias lesiones. Los heridos fueron llevados al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz en Puente Piedra.

Impactantes ataques de presuntos barristas en Puente Piedra
Impactantes ataques de presuntos barristas en Puente Piedra | Difusión

Un violento episodio causó alarma en distintos puntos del distrito de Puente Piedra, luego de que presuntos barristas de Universitario de Deportes protagonizaran una serie de ataques que dejaron un fallecido y múltiples personas heridas. Los hechos ocurrieron el último domingo 1 de febrero antes del partido contra la Asociación Deportiva Tarma (ATD) en el Estadio Monumental y en presencia de vecinos de la zona.

Cámaras de seguridad captaron un impactante momento cuando aproximadamente 50 personas atacaron a dos jóvenes en un grifo ubicado en la avenida Los Algarrobos. Los agresores desmantelaron la mototaxi en la que habían llegado las víctimas, golpearon y desvistieron al chofer, mientras que al otro joven lo dejaron herido en plena vía pública.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Chofer de bus 'La 50' se salva de de ser atacado por sujetos armados en plena ruta: ''Quiero dar gracias a Dios''

lr.pe

Barristas dejan un joven muerto y varios heridos en Puente Piedra

Los familiares de uno de los heridos relataron que el joven había salido a comprar comida para su mascota cuando fue atacado. “Estábamos almorzando tranquilos y salió a comprar la comida para su perro con un amigo. En un momento los de la barra que estaban caminando han empezado a agarrar a cualquiera”, expresó su cuñada, quien permanece en el hospital a la espera de su recuperación. El joven presenta una herida punzocortante en el abdomen y golpes en la cabeza.

En otro punto del distrito, en la avenida Rosaluz, otro sujeto fue agredido en medio de la pista. Un grupo logró atrapar a una persona, la atacaron a botellazos, realizaron pintas en la calle y la dejaron gravemente herida. Además, a pocos metros, en la avenida Las Pasionarias, los agresores arrinconaron a un menor de 15 años y le dispararon dos veces en el abdomen. Los hechos fueron captados por cámaras de seguridad y testigos. “Tenían su machete, sus sables. Ni para meterse, porque empezaron a lanzar las balas”, expresó una vecina preocupada.

PUEDES VER: Gobierno peruano aprueba la extradición de Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J', a Argentina por triple feminicidio

lr.pe

Los heridos fueron trasladados al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, junto a otras cinco personas afectadas por los ataques. Uno de ellos, identificado como Mijael Reyes Flores, de 18 años, no resistió el daño cerebral causado por la golpiza de los presuntos barristas y falleció. El padre del joven fallecido señaló que su hijo se encontraba en las inmediaciones de una losa deportiva cuando aparecieron los atacantes. “Ha venido toda la gente de la barra y a todo mundo han agarrado”, explicó. Vecinos del sector indicaron que estos hechos no son aislados en esta parte de Lima Norte y exigieron mayor presencia policial.

La Policía Nacional del Perú, a través de la comisaría de Puente Piedra, realiza las diligencias correspondientes y espera que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan identificar a los responsables de los distintos actos vandálicos registrados en la zona.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Reo condenado por secuestro fuga del Hospital de Puente Piedra mientras estaba bajo custodia del INPE: había sido trasladado al penal Ancón I

Reo condenado por secuestro fuga del Hospital de Puente Piedra mientras estaba bajo custodia del INPE: había sido trasladado al penal Ancón I

LEER MÁS
Encuentran a cinco menores laborando en fábrica de lencería en Puente Piedra: Sunafil investiga presunta explotación laboral

Encuentran a cinco menores laborando en fábrica de lencería en Puente Piedra: Sunafil investiga presunta explotación laboral

LEER MÁS
Injertos del Cono Norte extorsionan a religioso Jorge Armando Díaz: le pedían S/ 800 el primer mes

Injertos del Cono Norte extorsionan a religioso Jorge Armando Díaz: le pedían S/ 800 el primer mes

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Construcción de la Nueva Carretera Central en peligro: megaobra valuada en S/24 mil millones estaría sin avances desde hace 400 días

Construcción de la Nueva Carretera Central en peligro: megaobra valuada en S/24 mil millones estaría sin avances desde hace 400 días

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

La Unión Europea expresa su rechazo a que Irán califique a sus ejércitos como “terroristas”

Sociedad

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este lunes 2 de febrero, según IGP?

¡Atención! Este miércoles 4 de febrero Sedapal cortará el agua hasta por 12 horas en varios distritos de Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025