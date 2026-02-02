Un violento episodio causó alarma en distintos puntos del distrito de Puente Piedra, luego de que presuntos barristas de Universitario de Deportes protagonizaran una serie de ataques que dejaron un fallecido y múltiples personas heridas. Los hechos ocurrieron el último domingo 1 de febrero antes del partido contra la Asociación Deportiva Tarma (ATD) en el Estadio Monumental y en presencia de vecinos de la zona.

Cámaras de seguridad captaron un impactante momento cuando aproximadamente 50 personas atacaron a dos jóvenes en un grifo ubicado en la avenida Los Algarrobos. Los agresores desmantelaron la mototaxi en la que habían llegado las víctimas, golpearon y desvistieron al chofer, mientras que al otro joven lo dejaron herido en plena vía pública.

Barristas dejan un joven muerto y varios heridos en Puente Piedra

Los familiares de uno de los heridos relataron que el joven había salido a comprar comida para su mascota cuando fue atacado. “Estábamos almorzando tranquilos y salió a comprar la comida para su perro con un amigo. En un momento los de la barra que estaban caminando han empezado a agarrar a cualquiera”, expresó su cuñada, quien permanece en el hospital a la espera de su recuperación. El joven presenta una herida punzocortante en el abdomen y golpes en la cabeza.

En otro punto del distrito, en la avenida Rosaluz, otro sujeto fue agredido en medio de la pista. Un grupo logró atrapar a una persona, la atacaron a botellazos, realizaron pintas en la calle y la dejaron gravemente herida. Además, a pocos metros, en la avenida Las Pasionarias, los agresores arrinconaron a un menor de 15 años y le dispararon dos veces en el abdomen. Los hechos fueron captados por cámaras de seguridad y testigos. “Tenían su machete, sus sables. Ni para meterse, porque empezaron a lanzar las balas”, expresó una vecina preocupada.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, junto a otras cinco personas afectadas por los ataques. Uno de ellos, identificado como Mijael Reyes Flores, de 18 años, no resistió el daño cerebral causado por la golpiza de los presuntos barristas y falleció. El padre del joven fallecido señaló que su hijo se encontraba en las inmediaciones de una losa deportiva cuando aparecieron los atacantes. “Ha venido toda la gente de la barra y a todo mundo han agarrado”, explicó. Vecinos del sector indicaron que estos hechos no son aislados en esta parte de Lima Norte y exigieron mayor presencia policial.

La Policía Nacional del Perú, a través de la comisaría de Puente Piedra, realiza las diligencias correspondientes y espera que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan identificar a los responsables de los distintos actos vandálicos registrados en la zona.

