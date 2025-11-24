HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hincha de Alianza Lima es perseguido y atacado por barristas de Universitario en Iquitos: querían quitarle su camiseta

Según vecinos, entre los agresores hay menores de edad. Agresiones entre aficionados al deporte son constantes en la zona.

Hecho ocurrió en Iquitos. Vecinos denuncian que hay menores de edad que forman parte de barrabravas. Foto: Composición LR
Hecho ocurrió en Iquitos. Vecinos denuncian que hay menores de edad que forman parte de barrabravas. Foto: Composición LR

Un nuevo enfrentamiento entre presuntos barristas se registró en Iquitos, causando alarma en el sector Túpac, en la zona conocida como el Triángulo de las Bermudas. Según testigos, un grupo de hinchas de Universitario de Deportes acorraló y golpeó a un joven en plena vía pública con el fin de quitarle la camiseta del equipo rival, Alianza Lima, mientras otros grababan y alentaban la agresión.

El hecho quedó grabado por los propios implicados, en imágenes que luego fueron filtradas en redes sociales, donde se observa que recorrieron varias calles en motocicletas y mototaxis, persiguiendo a jóvenes que vestían camisetas de Alianza Lima para despojarlos de sus prendas deportivas.

Los vecinos de la zona indicaron que, pese a los llamados de auxilio, ninguno de los implicados fue intervenido por la Policía. También denunciaron que los enfrentamientos entre hinchas ocurren durante la noche o en la madrugada, sobre todo cuando juegan el equipo crema contra el blanquiazul.

PUEDES VER: Funcionario del GORE Loreto denuncia presunta extorsión tras ataque con explosivo a su vivienda

lr.pe

Menores de edad forman parte de barrabravas

Asimismo, los moradores alertaron que entre los agresores se encuentran menores de edad, quienes se enfrentan con pirotécnicos, machetes, bloques de cemento y armas artesanales. Varios de ellos son presuntamente son captados por bandas criminales para cometer actos ilícitos.

Finalmente, realizaron un llamado urgente a las autoridades para adoptar mayor seguridad en la zona, advirtiendo que la situación podría agravarse y ocurrir una tragedia si no se actúa de inmediato.

