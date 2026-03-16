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Ciencia

Un descubrimiento tras años de investigación: científicos encontraron una nueva reacción química en cadena

Este fenómeno permite la modificación selectiva de fármacos anticancerígenos, la síntesis rápida de compuestos medicinales y la producción de polímeros reciclables.

Expertos internacionales han confirmado el descubrimiento de una nueva reacción química. Foto: DALL-E
Expertos internacionales han confirmado el descubrimiento de una nueva reacción química. Foto: DALL-E

Después de años de análisis, un equipo internacional de científicos anunció el hallazgo de una nueva reacción química que podría abrir la puerta a avances en campos tan diversos como la medicina, el reciclaje de plásticos y el desarrollo de nuevos materiales.

El descubrimiento surgió tras observar un comportamiento inesperado en moléculas que contienen azufre durante experimentos de laboratorio. Lo que en un inicio parecía una curiosidad terminó al revelar un mecanismo completamente nuevo para intercambiar enlaces entre átomos.

Los investigadores han llamado a este proceso reacción de metátesis de trisulfuros, y lo que la hace especial es su capacidad para reorganizarse de forma rápida y sin necesidad de estímulos externos como calor, luz o catalizadores. Este tipo de condiciones suelen ser indispensables en muchas transformaciones químicas.

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Un fenómeno que ocurre por sí solo

En la mayoría de los casos, los enlaces entre átomos de azufre necesitan calor, luz o sustancias adicionales para reorganizarse dentro de una molécula. Sin embargo, los científicos descubrieron que puede ocurrir de manera espontánea a temperatura ambiente cuando las partículas se encuentran en ciertos disolventes.

Diagrama que ilustra la aplicación de la reacción de metátesis de trisulfuro para la obtención de plástico reciclable. Foto: Universidad de Flinders

Diagrama que ilustra la aplicación de la reacción de metátesis de trisulfuro para la obtención de plástico reciclable. Foto: Universidad de Flinders

“Es raro descubrir una reacción completamente nueva, y aún más raro que sea útil en tantos campos y aplicaciones”, destacó Justin Chalker, químico de la Universidad de Flinders y autor principal del estudio.

El fenómeno se produce cuando moléculas que contienen cadenas de tres átomos, conocidas como trisulfuros, comienzan a cambiar fragmentos entre sí. En ese proceso, dos de ellas pueden “intercambiar socios”, formando nuevas combinaciones de manera extremadamente rápida.

Según el estudio publicado en Nature, en algunos casos alcanza el equilibrio en cuestión de segundos, algo poco habitual en este tipo de transformaciones.

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Utilidad en medicina y materiales

El equipo ya ha comenzado a explorar usos prácticos de este descubrimiento. Una de las primeras pruebas consistió en modificar calicheamicina, un potente compuesto utilizado en tratamientos contra el cáncer.

Esta reacción es única debido a su altísima velocidad de reacción y su exquisita selectividad. Foto: Universidad de Flinders

Esta reacción es única debido a su altísima velocidad de reacción y su exquisita selectividad. Foto: Universidad de Flinders

“Comprender la reacción nos permitió usarla en varias aplicaciones de alto valor, incluida la modificación selectiva de un fármaco antitumoral”, explicó Chalker.

Además, los expertos emplearon este procedimiento para desarrollar un nuevo tipo de plástico. Este material puede moldearse y utilizarse a menudo, pero también tiene la particularidad de que puede deshacerse de nuevo en sus componentes originales cuando llega el momento de reciclarlo.

“Me entusiasma ver cómo esta química será adoptada y aplicada de formas que aún no imaginamos. Siempre es emocionante”, afirmó Harshal Patel, investigador del proyecto.

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Un avance con impacto potencial en la industria

El descubrimiento también podría tener implicaciones importantes en el diseño de materiales y en la industria. Debido a que la reacción es rápida, selectiva y reversible, ofrece herramientas para construir moléculas complejas bajo condiciones suaves.

Los investigadores creen que esta característica podría facilitar la creación de bibliotecas de compuestos utilizados en el desarrollo de medicamentos, así como nuevos con propiedades especiales.

Además, la posibilidad de fabricar plásticos completamente reciclables mediante este mecanismo podría contribuir al desarrollo de una economía circular para los polímeros, un objetivo clave para reducir el impacto ambiental de este tipo de residuos

El hallazgo demuestra que incluso en campos tan estudiados como la química aún existen procesos fundamentales por descubrir, capaces de transformar múltiples áreas de estudio.

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