Gremio de transporte de carga se pronuncia por ordenanza 2807 de la Municipilidad de Lima: evalúan una paralización en la capital

Los transportistas denunciaron falta de consulta previa y solicitaron una mesa de trabajo con el municipio para revisar el impacto de la norma. El vocero Geovani Diez expresó que los desvíos hacia vías urbanas inadecuadas incrementarían la congestión y riesgos operativos.

Gremios de transportistas se pronunciaron en contra de la ordenanza municipal N.° 2807-2026-MML.
Gremios de transportistas se pronunciaron en contra de la ordenanza municipal N.° 2807-2026-MML. | Andina

Los gremios de transporte de carga pesada cuestionaron la Ordenanza N.° 2807-2026 de la Municipalidad Metropolitana de Lima al señalar que generaría demoras de hasta seis horas diarias en los recorridos, lo que —según sus estimaciones— incrementaría los costos logísticos en aproximadamente 50% y terminaría impactando en los precios de alimentos, medicinas y otros productos de la canasta familiar.

El dirigente Geovani Diez (vocero del sector) indicó que los desvíos obligatorios hacia vías urbanas no diseñadas para camiones provocarían mayores tiempos de traslado, congestión y riesgos operativos. “Si un flete cuesta S/1.000, el retraso podría elevarlo en S/500 adicionales”, explicó. Añadió que, en muchos casos, los transportistas asumirían parte de ese sobrecosto debido a contratos vigentes que dificultan trasladarlo de inmediato a los clientes.

El representante sostuvo que Lima no cuenta con avenidas adecuadas para el tránsito de carga pesada fuera de la red principal —como la Panamericana Norte y Sur— y advirtió que el paso por calles con rompemuelles, cableado bajo y carriles estrechos incrementaría la accidentabilidad y la exposición de peatones y vehículos menores. También alertó que los desvíos podrían generar “encierros” en zonas sin salida para camiones, agravando la congestión urbana.

Cuestionan competencias y falta de sustento técnico

En un pronunciamiento público, los gremios señalaron que la norma municipal invade competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al regular tramos de la Red Vial Nacional cuya administración corresponde al Gobierno central y cuya fiscalización recae en la SUTRAN y la Policía de Carreteras.

El documento recuerda que la Ley N.° 27181 y su reglamento establecen que la regulación del transporte de carga en la red nacional es competencia exclusiva del MTC, y advierte que ordenanzas similares han sido observadas anteriormente por el Tribunal Constitucional, Indecopi y la Defensoría del Pueblo.

Los transportistas también denunciaron que no fueron convocados a mesas técnicas ni a procesos de socialización antes de la aprobación de la ordenanza, lo que —afirman— vulnera los principios de razonabilidad y debida motivación administrativa. En ese sentido, solicitaron la instalación inmediata de una mesa de trabajo con la comuna limeña para revisar estudios de impacto, objetivos y cronogramas de implementación.

El sector recordó que el transporte de carga opera las 24 horas y garantiza el abastecimiento continuo de productos esenciales en la capital, principal nodo logístico del país. Según su evaluación, restringir el tránsito en los corredores de la Panamericana Norte y Sur alteraría la cadena de distribución y encarecería los costos operativos del comercio exterior y la logística interna.

Además, señalaron que desviar los camiones a rutas urbanas incrementaría los riesgos de accidentes y la inseguridad vial, al mezclar vehículos de gran tonelaje con tránsito local en vías no preparadas.

Gremios advierten posible paralización

Los gremios indicaron que han enviado una carta al alcalde de Lima solicitando diálogo técnico. No obstante, advirtieron que, de no obtener respuesta, evalúan una paralización del transporte de carga en Lima norte, centro y sur como medida de protesta.

Pese a ello, reiteraron su disposición a buscar soluciones conjuntas para mejorar el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial “dentro del marco legal vigente”, y rechazaron lo que consideran un enfoque meramente recaudatorio de la norma.

