EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
Robbie Williams en Lima: fecha, boletos, lugar y todo sobre su primer concierto en Perú del cantante británico

El famoso cantante británico Robbie Williams ofrecerá un único concierto en Lima en septiembre de este año. Conoce cómo comprar las entradas de forma sencilla y todos los detalles para no perderte uno de los shows más esperados del año. 

Robbie Williams tiene actualmente 52 años y ha conmovido al mundo con su película biográfica 'Better man'. Foto: Omar Neyra LR/Instagram.

Robbie Williams, uno de los músicos británicos más exitosos del mundo, llegará por primera vez al Perú como parte de su gira internacional ‘BritPop’, donde presenta sus nuevas canciones y su amplio catálogo de éxitos de más de 30 años de trayectoria, como ‘Feel’, ‘Angels’, ‘Rock DJ’ y muchos más.

El cantante se presentará en Lima el jueves 24 de setiembre de este año en la remozada Arena 1 Park de la Costa Verde, un nuevo espacio, moderno, amplio y seguro, diseñado para atender eventos de clase mundial.

¿Cómo conseguir boletos para el concierto de Robbie Williams en Lima?

Las entradas para el concierto de Robbie Williams, en el Arena 1 Park de la Costa Verde, se venderán desde el miércoles 25 de febrero en Ticketmaster y tendrán un descuento especial con tarjetas de Interbank, que ofrecerá la posibilidad de adquirir los boletos de forma virtual y física.

Esta última modalidad solo se podrá aplicar en las tiendas Wong de San Borja, Benavides y San Miguel, así como en Metro de MegaPlaza. Las personas que adquieran tickets físicos recibirán una entrada conmemorativa de edición limitada.

Hablar de Robbie Williams no solo es referirse a su éxito como intérprete y compositor, sino también a su personalidad con la que ha sobrevivido a la industria del entretenimiento desde que fue parte del grupo juvenil ‘Take That’, donde alcanzó la fama siendo adolescente. El vocalista ha logrado capitalizar sus estados de ánimo para convertirlos en hits radiales y números 1 a lo largo de casi toda su vida, haciendo que les pise los talones a los récords de los Beatles.

¿Cuál sería el posible setlist del concierto de Robbie Williams en Lima?

Robbie Williams llegará por primera vez al país provisto de un arsenal de éxitos que posiblemente toque en su concierto en el Arena 1 Park de Lima. Éxitos como ‘Angels’, ‘Feel’, ‘Supreme’ y ‘Millennium’, que coronaron su primera etapa como solista y showman. También estarían sus clásicas melodías como ‘Come Undone’, ‘Let Me Entertain You’, ‘Something Beautiful’, etc.

El británico está actualmente en plena madurez, habiendo recuperado el éxito de sus primeros años como solista, gracias al documental sobre su historia difundido en Netflix y, especialmente, a la película ‘Better Man’, donde contó su biografía de una forma irónica, siendo representado por un mono animado, algo que le valió diversas nominaciones internacionales, incluyendo una a los premios Oscar. En Perú, dicho filme fue visto por más de 100 mil personas.

