Río Rímac y Chillón superan umbral amarillo en Lima: Senamhi alerta aumento de caudales por lluvias

El río Rímac mostró un caudal de 25,01 m³/s con alertas de riesgo. | Captura Canal N

El río Rímac mostró un caudal de 25,01 m³/s con alertas de riesgo. | Captura Canal N

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que los ríos Rímac, Chillón y Mala alcanzaron el umbral amarillo en la región Lima durante la mañana del 18 de febrero, debido al incremento de lluvias en las zonas altoandinas de la sierra central. La entidad advirtió que el aumento de caudales podría afectar actividades en las riberas y zonas aledañas.

Según el reporte hidrológico, los umbrales indican el nivel de peligrosidad del caudal de un río. El nivel amarillo corresponde a condiciones normales, pero con posibilidad de incremento, mientras que los umbrales naranja y rojo representan escenarios de mayor riesgo ante crecidas.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Aumentan caudales en los ríos de Lima

En el río Rímac, la estación San Mateo registró 25,01 metros cúbicos por segundo durante la mañana, luego de un aumento considerable en la madrugada, alcanzando el umbral amarillo. Ante este escenario, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) recordó que en 2025 se intervinieron más de 1.600 puntos críticos a lo largo del cauce para reducir el riesgo de desbordes, y que para 2026 se prevén trabajos de limpieza y descolmatación en 37 puntos distribuidos en 71 kilómetros del río.

En el caso del río Chillón, la alerta se elevó a nivel naranja en dos puntos de la provincia de Canta. La estación Obrajillo reportó 27,37 m³/s a las 11:00 a. m., mientras que Pariacancha alcanzó 9,64 m³/s, bordeando ese umbral. En tanto, la estación Puente Magdalena superó el umbral amarillo con 34,88 m³/s. La entidad precisó que estas condiciones podrían generar impactos en áreas aledañas a los cauces.

Caudal del río Chillón alcanza umbral naranja. Foto: COEN

Asimismo, el río Mala, en Cañete, llegó al umbral amarillo en la estación La Capilla con 89,82 m³/s. En la costa norte, el río Huaura registró un caudal de 53,61 m³/s en la estación Sayán.

PUEDES VER: Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Distritos en riesgo por lluvias en el país

El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que 418 distritos de la sierra y la costa norte se encuentran en riesgo de deslizamientos y huaicos, según el escenario elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres ante el aviso meteorológico vigente desde el jueves 19 hasta el sábado 21 de febrero.

De acuerdo con el documento, Ayacucho concentra 24 distritos en riesgo muy alto, seguido de Arequipa (21), Cajamarca (18) y Huancavelica (11). Además, otras 56 jurisdicciones de estas regiones, junto con Piura, se encuentran en nivel de riesgo alto.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.