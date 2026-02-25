HOYSuscripcion LR Focus

Huaicos en Arequipa: ¿y el gabinete Balcázar? y Wolfgang en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Hermano de Lizeth Marzano denuncia que recibió mensaje anónimo al salir a medios por accidente de su hermana: "No metas a terceras personas"

Familia de la fallecida campeona nacional insiste en que se investigue la posible participación de terceros, tras imágenes de Adrián Villar encontrándose con otras personas tras el accidente.

Fiscalía incluye a Marisel Linares en investigación.
Fiscalía incluye a Marisel Linares en investigación. | Foto: composición LR/Magaly TV

La investigación por el atropello que causó la muerte de la seleccionada Lizeth Marzano continúa revelando nuevos elementos. Recientemente se difundieron imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a Adrián Villar manteniendo comunicación, horas después del hecho, con sus padres, su pareja, el padre de su novia y la periodista Marisel Linares. En ese contexto, Gino Marzano, hermano de la víctima, acudió a distintos medios para exigir que se investigue a todas las personas que tuvieron contacto con el conductor tras el siniestro.

Hermano de Lizeth Marzano revela que le enviaron mensaje anónimo

Gino Marzano se presentó en el programa de Magaly Medina, para ampliar información sobre el caso junto a su defensa legal. Durante la entrevista, la familia reiteró su pedido de esclarecer responsabilidades en el accidente y pedir celeridad a la justicia peruana.

En ese contexto, Marzano reveló que recibió un mensaje anónimo en Instagram que, según su interpretación, estaría relacionado con la periodista Marisel Linares, vinculada al auto que ocasionó la muerte de la deportista.

Deportista se preparaba para representar al Perú en la disciplina de apnea. Foto: difusión

"Hoy recibí un mensaje anónimo diciéndome: 'Gino, no metas a terceras personas que no tienen nada que ver'. A esa persona que me escribió a mi Instagram, aduciendo a la periodista", expresó.

Incluyen a Marisel Linares en investigación

Este miércoles, la Fiscalía decidió investigar a Marisel Linares por el presunto delito de encubrimiento personal sobre el caso contra su hijastro, Adrián Villar Chirinos. Este último es investigado por homicidio culposo, omisión de auxilio y abandono de la escena de un accidente de tránsito.

Adrián Villar se encontró con otras cuatro personas luego de atropellar a Lizeth Marzano. Foto: captura/Latina Noticias

De acuerdo al Ministerio Público, la periodista fue quien afirmó ser la dueña del vehículo que ocasionó el siniestro. Además, el informe señala que registros de videovigilancia de la Municipalidad de San Isidro mostrarían la presunta intervención de terceros que habrían intentado favorecer a Villar Chirinos para evadir responsabilidades legales.

