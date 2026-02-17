La violencia contra el sector transportista en Lima se intensifica con tres ataques armados en menos de 24 horas, generando temor entre conductores y pasajeros ante la creciente criminalidad. | Composición LR | difusión

La violencia contra el sector transportista volvió a escalar en Lima. En menos de 24 horas se reportaron tres ataques armados contra unidades y conductores, en un contexto marcado por movilizaciones del gremio tras el asesinato reciente de otro chofer. Los hechos, registrados en distintos puntos de la capital, han reavivado el temor entre trabajadores y pasajeros y han intensificado los reclamos por mayor seguridad ante una ola de criminalidad que no da tregua.

Asesinan a chofer de combi frente a su familia en Cercado de Lima

El caso más grave ocurrió cuando Misael Romero Muñoz (32) conducía una combi de la ruta B —que conecta el centro de Lima con Los Olivos— y fue interceptado por sicarios en motocicleta en la avenida Morales Duárez alrededor de ls 11:00 p.m. este martes 16. Testigos indicaron que los atacantes aprovecharon un rompemuelle para acercarse y dispararon al menos seis veces.

El conductor viajaba con pasajeros y con su esposa y su hija mayor, quienes presenciaron el crimen. Gravemente herido, el chofer intentó proteger a la menor lanzándose sobre ella, mientras algunos usuarios sujetaban el volante para evitar que el vehículo se estrelle. Pese a los esfuerzos, falleció en el lugar.

Familiares denunciaron presunta falta de reacción inmediata policial. El caso quedó a cargo de agentes de la Policía Nacional del Perú. El conductor deja tres hijos en la orfandad. Las diligencias iniciales quedaron a cargo de efectivos de la Comisaría Conde de la Vega.

En la escena se halló un manuscrito firmado por un grupo que se autodenomina “La Federación”, que se habría atribuido el ataque. Pese a ello, las unidades de la ruta B retomaron sus recorridos habituales durante la mañana siguiente, según reportes de campo. Sin embargo, choferes adelantaron que no trabajarán en el turno nocturno como muestra de solidaridad y por temor a nuevas agresiones.

Conductores de la misma ruta afirmaron que durante casi dos años pagaron cupos de S/10 diarios a una banda denominada Los Titos, pero que las extorsiones cesaron meses atrás. Tras el atentado, señalaron que apareció otra organización llamada La Federación, la cual dejó una carta con amenazas y un número telefónico para exigir pagos cuyo monto aún desconocen.

Uno de los incidentes más graves fue el asesinato de Misael Romero Muñoz durante su recorrido en combi, donde su familia fue testigo del ataque. Foto: composición.

Atentan a “La Lorito” cuando llevaba pasajeros

En simultáneo, delincuentes dispararon contra el bus de la empresa “La Lorito” en plena ruta en Puente Piedra. El proyectil impactó en la parte delantera de una ventana. Pasajeros relataron que se lanzaron al piso para protegerse mientras los atacantes —también en motocicleta— los seguían y atacaban incluso cerca de paraderos. No se reportaron fallecidos, pero el hecho, que quedó registrado en video, generó pánico e indignación.

Otro ataque a la línea de “Los Azules”

Un tercer atentado se registró la madrugada de este miércoles 17 contra una unidad de la empresa ETSSACOCSAC o “Los Azules” en su paradero de Collique en Comas. Aunque no hubo personas afectadas, el incidente confirma un patrón: ataques consecutivos contra transporte público en la misma noche. Además, hubo otro tiroteo en una vivienda vinculada a dicho consorcio.

Ola de violencia tras marcha de transportistas en Lima Norte

Los hechos ocurren luego de protestas del sector tras el asesinato del conductor del bus JC o 'El Rápido', Raúl Amílkar Marcano Rodríguez, el 14 de febrero en San Martín de Porres. Diversas empresas suspendieron operaciones en señal de respaldo, lo que redujo significativamente la disponibilidad de unidades en la capital.

Durante una caravana hacia el Congreso, la policía intervino a transportistas en la Panamericana Norte. Un conductor fue detenido y su unidad trasladada a un depósito de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Tras horas retenido, el chofer recuperó su libertad y denunció maltrato. Walter Carrera, dirigente de Asotrani, cuestionó el accionar estatal: “Lo único que estamos pidiendo es seguridad para trabajar tranquilamente”.

Los transportistas evalúan una nueva paralización tras la reciente ola de violencia y exigencias de protección del ejecutivo. Foto: La República.

Gremios evalúan próxima fecha de paro

Representantes del sector anunciaron que se reunirán para definir si convocan una nueva paralización. Martín Ojeda, vocero gremial, sostuvo que la protesta previa fue una reacción espontánea y exigió acciones concretas al Ejecutivo. “La prevención no está funcionando porque sino, no tendríamos muertos”, afirmó. Los trabajadores denuncian que las extorsiones incluyen cobros de hasta S/50.000 de inscripción y pagos diarios por unidad.

En conversación con este medio, Carrera afirmó: ''Lamentable los sucesos que vienen sufriendo los hermanos de transporte público''. Consultado sobre si estos nuevos crímenes podrían acelerar la medida de fuerza, el dirigente contestó: ''Primero, hay que esperar lo que sucede en el Congreso''. Como se sabe, este miércoles se evaluará la permanencia de José Jerí en el cargo presidencial.

''Si hay un nuevo gobierno, cambia toda la situación. Pero sí hay un consenso de ir a paro en Lima y Callao. Estamos a la expectativa'', afirmó, y dijo que aun sería prematura realizar una movilización durante un momento de inestabilidad y crisis política, pero dijo que la quincena de marzo es una fecha tentativa para los líderes transportistas. Por su parte, Ojeda manifestó que Transportes Unidos está preparando un comunicado sobre la situación.

