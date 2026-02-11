HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Fernando Rospigliosi sigue cuidando las espaldas de José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Se disloca el hombro, pero Hospital Marino Molina de EsSalud en Comas le indica que regrese en 15 días: "Tengo que aguantar el dolor"

Nolberto Cruz, el afectado, relató que sufrió el accidente al chocar contra un muro. El hospital le ofreció solo analgésicos y lo envió a casa sin tratar su lesión.

Un hombre fue con el hombro dislocado a hospital de EsSalud pero le indicaron que debía regresar en 15 días.
Un hombre fue con el hombro dislocado a hospital de EsSalud pero le indicaron que debía regresar en 15 días. | Latina | Composición LR

Un afiliado de EsSalud, llamado Nolberto Cruz, acude al Hospital Marino Molina en Comas porque se había dislocado el hombro, pero los médicos le indicaron que regrese en 15 días. El hombre señaló que le realizaron los análisis y fue dado de alta con analgésicos. Esta situación ha generado malestar entre otros pacientes que acusan demoras y falta de respuesta oportuna en el servicio de emergencia.

El afectado explicó que el incidente ocurrió la mañana del martes 10 de febrero cuando se dirigía a su centro de trabajo. “Choqué contra un muro y salí despedido”, relató a Latina. Debido al fuerte dolor y a la evidente deformación en el hombro, acudió de inmediato al área de emergencia en busca de atención urgente.

TE RECOMENDAMOS

ROSPIGLIOSI SIGUE CUIDANDO LAS ESPALDAS DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Sicarios asesinan a comerciante ambulante cerca a la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro en La Victoria

lr.pe

Hospital le informó que debía someterse primero a exámenes para una cirugía

Cruz afirmó que en el hospital le informaron que debía someterse primero a exámenes y esperar los resultados para que posteriormente evalúen una posible programación quirúrgica. “Tengo que esperar los análisis y recién después ver si me programan para una operación. Mientras tanto, tengo que aguantar este dolor”, expresó.

La víctima señaló que fue enviado a su vivienda sin que le recolocaran el hombro, con una receta de tramadol y naproxeno como único tratamiento. “Me mandan así, con el hombro fuera de lugar y solo con calmantes”, cuestionó. Ante la falta de una solución inmediata, el asegurado indicó que analiza la posibilidad de operarse en una clínica privada con apoyo económico de su familia, pese a contar con cobertura de EsSalud.

PUEDES VER: Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia

lr.pe

Pronunciamiento del Hospital Marino Molina

El doctor Waldo Cardénas Berrocal, del Hospital Marino Molina, explicó a La República que el paciente sí fue atendido por el servicio de emergencia, pero que su intervención quirúrgica ha sido programada de acuerdo con los protocolos establecidos y la evaluación del especialista.

Según detalló, en traumatología no todos los casos se operan de inmediato. Las cirugías de emergencia se realizan cuando existen fracturas expuestas o situaciones que comprometen la vida del paciente. En otros escenarios, como determinadas luxaciones o fracturas de mayor complejidad, la intervención puede programarse tras completar los exámenes prequirúrgicos y la evaluación correspondiente.

“El paciente está hospitalizado. Se le han realizado todos los exámenes prequirúrgicos y está a la espera de sala de operaciones. No se trata de una urgencia vital”, precisó el especialista.

De acuerdo con la clasificación interna del hospital, el caso fue catalogado como prioridad 3, lo que significa que requiere cirugía, pero no de forma inmediata. “Si el paciente corriera riesgo de vida, se operaría de inmediato, siempre que el especialista lo indique. La decisión de operar no depende del paciente ni de los familiares, sino del criterio médico”, añadió.

Respecto al manejo del dolor, el doctor indicó que inicialmente se le administraron analgésicos, los cuales —según explicó— suelen ser efectivos. El especialista también aclaró que no todas las dislocaciones de hombro requieren cirugía inmediata. En casos leves, la articulación puede ser reducida sin mayores complicaciones. Sin embargo, cuando la lesión es más severa, la intervención quirúrgica puede ser necesaria y debe realizarse bajo condiciones adecuadas y con el paciente debidamente evaluado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Mujer muere tras quemaduras graves en la vía pública luego de acudir a hospital del Minsa en Áncash

Mujer muere tras quemaduras graves en la vía pública luego de acudir a hospital del Minsa en Áncash

LEER MÁS
EsSalud sin respuesta clara ante falta de medicamentos para más de 13 millones de asegurados

EsSalud sin respuesta clara ante falta de medicamentos para más de 13 millones de asegurados

LEER MÁS
Médicos del Hospital de Ventanilla abandonan turno de guardia para ir a discoteca: Contraloría alerta que no serían los únicos ausentes

Médicos del Hospital de Ventanilla abandonan turno de guardia para ir a discoteca: Contraloría alerta que no serían los únicos ausentes

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia

Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia

LEER MÁS
Sicarios asesinan a comerciante ambulante cerca a la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro en La Victoria

Sicarios asesinan a comerciante ambulante cerca a la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro en La Victoria

LEER MÁS
Joven de 19 años se inscribe al servicio militar voluntario en el Ejército y termina internado con parálisis facial por maltratos físicos

Joven de 19 años se inscribe al servicio militar voluntario en el Ejército y termina internado con parálisis facial por maltratos físicos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: horarios y canales para ver el partido de hoy

Se disloca el hombro, pero Hospital Marino Molina de EsSalud en Comas le indica que regrese en 15 días: "Tengo que aguantar el dolor"

Sporting Cristal en la Copa Libertadores sub-20: grupo y rivales confirmados del club celeste

Sociedad

Construyen puente sin accesos y obra queda abandonada con perjuicio de más de S/ 1,1 millones en Huánuco

Orden para asesinar a chofer de la empresa Pesquero salió del penal Sarita Colonia

Sicarios asesinan a comerciante ambulante cerca a la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro en La Victoria

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

San Martín: Investigan a alcalde que habría favorecido a empresa por más de S/ 7 millones

Marisol Pérez Tello: “Mi relación personal y política con Miguel del Castillo ha terminado”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025