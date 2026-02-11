Un hombre fue con el hombro dislocado a hospital de EsSalud pero le indicaron que debía regresar en 15 días. | Latina | Composición LR

Un hombre fue con el hombro dislocado a hospital de EsSalud pero le indicaron que debía regresar en 15 días. | Latina | Composición LR

Un afiliado de EsSalud, llamado Nolberto Cruz, acude al Hospital Marino Molina en Comas porque se había dislocado el hombro, pero los médicos le indicaron que regrese en 15 días. El hombre señaló que le realizaron los análisis y fue dado de alta con analgésicos. Esta situación ha generado malestar entre otros pacientes que acusan demoras y falta de respuesta oportuna en el servicio de emergencia.

El afectado explicó que el incidente ocurrió la mañana del martes 10 de febrero cuando se dirigía a su centro de trabajo. “Choqué contra un muro y salí despedido”, relató a Latina. Debido al fuerte dolor y a la evidente deformación en el hombro, acudió de inmediato al área de emergencia en busca de atención urgente.

TE RECOMENDAMOS ROSPIGLIOSI SIGUE CUIDANDO LAS ESPALDAS DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: Sicarios asesinan a comerciante ambulante cerca a la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro en La Victoria

Hospital le informó que debía someterse primero a exámenes para una cirugía

Cruz afirmó que en el hospital le informaron que debía someterse primero a exámenes y esperar los resultados para que posteriormente evalúen una posible programación quirúrgica. “Tengo que esperar los análisis y recién después ver si me programan para una operación. Mientras tanto, tengo que aguantar este dolor”, expresó.

La víctima señaló que fue enviado a su vivienda sin que le recolocaran el hombro, con una receta de tramadol y naproxeno como único tratamiento. “Me mandan así, con el hombro fuera de lugar y solo con calmantes”, cuestionó. Ante la falta de una solución inmediata, el asegurado indicó que analiza la posibilidad de operarse en una clínica privada con apoyo económico de su familia, pese a contar con cobertura de EsSalud.

Pronunciamiento del Hospital Marino Molina

El doctor Waldo Cardénas Berrocal, del Hospital Marino Molina, explicó a La República que el paciente sí fue atendido por el servicio de emergencia, pero que su intervención quirúrgica ha sido programada de acuerdo con los protocolos establecidos y la evaluación del especialista.

Según detalló, en traumatología no todos los casos se operan de inmediato. Las cirugías de emergencia se realizan cuando existen fracturas expuestas o situaciones que comprometen la vida del paciente. En otros escenarios, como determinadas luxaciones o fracturas de mayor complejidad, la intervención puede programarse tras completar los exámenes prequirúrgicos y la evaluación correspondiente.

“El paciente está hospitalizado. Se le han realizado todos los exámenes prequirúrgicos y está a la espera de sala de operaciones. No se trata de una urgencia vital”, precisó el especialista.

De acuerdo con la clasificación interna del hospital, el caso fue catalogado como prioridad 3, lo que significa que requiere cirugía, pero no de forma inmediata. “Si el paciente corriera riesgo de vida, se operaría de inmediato, siempre que el especialista lo indique. La decisión de operar no depende del paciente ni de los familiares, sino del criterio médico”, añadió.

Respecto al manejo del dolor, el doctor indicó que inicialmente se le administraron analgésicos, los cuales —según explicó— suelen ser efectivos. El especialista también aclaró que no todas las dislocaciones de hombro requieren cirugía inmediata. En casos leves, la articulación puede ser reducida sin mayores complicaciones. Sin embargo, cuando la lesión es más severa, la intervención quirúrgica puede ser necesaria y debe realizarse bajo condiciones adecuadas y con el paciente debidamente evaluado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.