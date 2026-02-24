Kábala hoy martes 24 de febrero, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo

Este martes 24 de febrero se realiza un nuevo sorteo de la Kábala con un Pozo Buenazo que supera los S/ 500.000. Los boletos están disponibles en puntos autorizados, centros comerciales del país y vía internet. El sorteo se emitirá en vivo desde las 10.00 p. m. a través del Facebook de La Tinka, espacio donde se conocerán los números ganadores. En esta nota se consignarán los resultados, la jugada destacada y los datos clave del juego.

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 24 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo 17:04 ¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala? Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.