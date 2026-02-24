HOYSuscripcion LR Focus

Kábala hoy martes 24 de febrero, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo

El sorteo de La Kábala se transmitirá en vivo a través del Facebook de La Tinka, a partir de las 10:00 p.m. donde se anunciarán los números ganadores.

Conoce los resultados de la Kábala del día de hoy, martes 24 de febrero
Conoce los resultados de la Kábala del día de hoy, martes 24 de febrero | Foto: composición LR

Este martes 24 de febrero se realiza un nuevo sorteo de la Kábala con un Pozo Buenazo que supera los S/ 500.000. Los boletos están disponibles en puntos autorizados, centros comerciales del país y vía internet. El sorteo se emitirá en vivo desde las 10.00 p. m. a través del Facebook de La Tinka, espacio donde se conocerán los números ganadores. En esta nota se consignarán los resultados, la jugada destacada y los datos clave del juego.

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 24 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

17:04
24/2/2026

¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?

Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.

