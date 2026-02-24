Liberan a exdirigente del Valle de Tambo sentenciado por hechos ocurridos en protestas contra Tía María

El exdirigente del Valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, salió en libertad del penal de Socabaya en Arequipa cerca del mediodía de este 24 de febrero. El agricultor cumplía una carcelería de 7 años y 4 meses desde mediados del 2023 por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín ocurridos en las protestas contra el proyecto Tía María. Su pena fue reconvertida a jornadas de servicio a la comunidad.

El exdirigente estuvo encarcelado un total de 2 años, 7 meses y 12 días. Le restaban 1720 días de condena. Sin embargo, la pena fue convertida a 245 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, esto tras resolución de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

TE RECOMENDAMOS ¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Fiscalía archiva 7 investigaciones contra pobladores del Valle del Tambo que protestaron contra Tía María

El fallo de la sala no precisa si Jesús Cornejo deberá cumplir otra medida de restricción o conducta. Solo menciona que en caso el exdirigente incumpla alguna de las jornadas, se revertirá la conversión y volvería a ser recluido.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Jesús Cornejo Reynoso estaba encarcelado desde el 7 de junio del 2023, cuando fue apresado tras estar en la clandestinidad desde febrero del 2022. Su condena estaba vinculada a delitos cometidos durante las protestas del 2015 en el Valle de Tambo (Islay, Arequipa).

Sala penal corrigió decisión de juzgado

Vale precisar que la resolución de la sala corrigió la decisión del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa, que había denegado en primera instancia la conversión de la sentencia.

La sala observó que el fallo del juzgado se basó en un aspecto de forma, pues en los formatos de los informes psicológicos de Jesús Cornejo hechos por el INPE, se consignó un delito erróneo, el de asociación ilícita para delinquir. El juzgado consideró que este error habría generado un inadecuado tratamiento de resocialización.

No obstante, la sala concluyó que no se valoraron otros aspectos de fondo, como el contenido de los informes psicológicos, que sí estaban orientados al tratamiento de los delitos por los que fue sentenciado Cornejo Reynoso (entorpecimiento de servicios y motín).

Además, se coligió que Jesús Cornejo sí cumplía las condiciones para la reconversión de pena según el Decreto Legislativo 1300. Entre ellos, que el sentenciado estaba en un régimen de mínima seguridad y contaba con evaluaciones semestrales del INPE con resultados favorables.

Tía María, un conflicto latente

La liberación de Jesús Cornejo ha sido mantenida en perfil bajo por sus familiares. Agricultores y vecinos del Valle de Tambo señalaron que planeaban hacerle un recibimiento, pero prefieren respetar la decisión de la familia.

La libertad del Jesús Cornejo ocurre en un contexto en que el proyecto Tía María ya empezó su etapa preliminar de construcción. En paralelo, el movimiento social prepara un paro indefinido en el Valle de Tambo desde el 24 de marzo.

Vale recordar que las protestas están activas desde el 2009, por el temor de la población por una posible contaminación que traería la actividad minera al valle agrícola.