HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Liberan a exdirigente del Valle de Tambo sentenciado por hechos ocurridos en protestas contra Tía María

Jesús Cornejo dejó el penal de Socabaya tras decisión judicial que convirtió su condena de siete años en jornadas de prestación de servicios comunitarios. Permanecía recluido desde junio de 2023.

Exdirigente está sentenciado por entorpecimiento de servicios públicos y motín. Foto: composición LR.
Exdirigente está sentenciado por entorpecimiento de servicios públicos y motín. Foto: composición LR.

El exdirigente del Valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, salió en libertad del penal de Socabaya en Arequipa cerca del mediodía de este 24 de febrero. El agricultor cumplía una carcelería de 7 años y 4 meses desde mediados del 2023 por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín ocurridos en las protestas contra el proyecto Tía María. Su pena fue reconvertida a jornadas de servicio a la comunidad.

El exdirigente estuvo encarcelado un total de 2 años, 7 meses y 12 días. Le restaban 1720 días de condena. Sin embargo, la pena fue convertida a 245 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, esto tras resolución de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

TE RECOMENDAMOS

¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Fiscalía archiva 7 investigaciones contra pobladores del Valle del Tambo que protestaron contra Tía María

lr.pe

El fallo de la sala no precisa si Jesús Cornejo deberá cumplir otra medida de restricción o conducta. Solo menciona que en caso el exdirigente incumpla alguna de las jornadas, se revertirá la conversión y volvería a ser recluido.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Jesús Cornejo Reynoso estaba encarcelado desde el 7 de junio del 2023, cuando fue apresado tras estar en la clandestinidad desde febrero del 2022. Su condena estaba vinculada a delitos cometidos durante las protestas del 2015 en el Valle de Tambo (Islay, Arequipa).

Sala penal corrigió decisión de juzgado

Vale precisar que la resolución de la sala corrigió la decisión del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa, que había denegado en primera instancia la conversión de la sentencia.

La sala observó que el fallo del juzgado se basó en un aspecto de forma, pues en los formatos de los informes psicológicos de Jesús Cornejo hechos por el INPE, se consignó un delito erróneo, el de asociación ilícita para delinquir. El juzgado consideró que este error habría generado un inadecuado tratamiento de resocialización.

No obstante, la sala concluyó que no se valoraron otros aspectos de fondo, como el contenido de los informes psicológicos, que sí estaban orientados al tratamiento de los delitos por los que fue sentenciado Cornejo Reynoso (entorpecimiento de servicios y motín).

Además, se coligió que Jesús Cornejo sí cumplía las condiciones para la reconversión de pena según el Decreto Legislativo 1300. Entre ellos, que el sentenciado estaba en un régimen de mínima seguridad y contaba con evaluaciones semestrales del INPE con resultados favorables.

Tía María, un conflicto latente

La liberación de Jesús Cornejo ha sido mantenida en perfil bajo por sus familiares. Agricultores y vecinos del Valle de Tambo señalaron que planeaban hacerle un recibimiento, pero prefieren respetar la decisión de la familia.

La libertad del Jesús Cornejo ocurre en un contexto en que el proyecto Tía María ya empezó su etapa preliminar de construcción. En paralelo, el movimiento social prepara un paro indefinido en el Valle de Tambo desde el 24 de marzo.

Vale recordar que las protestas están activas desde el 2009, por el temor de la población por una posible contaminación que traería la actividad minera al valle agrícola.

Notas relacionadas
Más de 150 colegios en Arequipa afectados por lluvias: Gobierno Regional solicita retrasar inicio del año escolar 2026

Más de 150 colegios en Arequipa afectados por lluvias: Gobierno Regional solicita retrasar inicio del año escolar 2026

LEER MÁS
Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

LEER MÁS
¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

LEER MÁS
Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la Copa Libertadores 2026: Yoshimar Yotún casi anota en el final

Liberan a exdirigente del Valle de Tambo sentenciado por hechos ocurridos en protestas contra Tía María

JNE no logró acuerdo con el gobierno de Balcázar para presupuesto de más de S/1.700 millones para las Elecciones 2026

Sociedad

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: inundaciones en Máncora, vías bloqueadas por huaicos y más regiones en emergencia

Más de 150 colegios en Arequipa afectados por lluvias: Gobierno Regional solicita retrasar inicio del año escolar 2026

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

JNE no logró acuerdo con el gobierno de Balcázar para presupuesto de más de S/1.700 millones para las Elecciones 2026

Votar con DNI vencido en Elecciones 2026: lo que debes saber según la ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025