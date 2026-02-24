Máncora inundada por lluvias: huaicos, rayos y aniegos golpean el balneario turístico del norte peruano

Las intensas precipitaciones registradas en el norte del país provocaron serias afectaciones en Máncora, región Piura, donde la activación de quebradas dañó la infraestructura vial, dejó pasajeros varados y generó aniegos en zonas turísticas. El evento se extendió por más de cinco horas entre la noche del domingo y la madrugada del último lunes 23 de febrero, acompañado de descargas eléctricas y cortes de energía.

Emergencia en Máncora: turistas varados y afectaciones económicas

Uno de los puntos más críticos se ubicó en el ingreso al distrito, en la provincia de Talara, donde el flujo de agua y lodo afectó un tramo de la Panamericana Norte a la altura del arco desde Los Órganos. Parte del asfalto cedió y la circulación quedó restringida, obligando a unidades particulares y buses interprovinciales a detenerse durante varias horas.

La emergencia impactó directamente en la actividad turística. En el acceso al balneario, calles quedaron cubiertas por sedimentos, mientras visitantes, entre ellos adultos mayores, permanecieron a la espera de que se restableciera el paso. Dueños de restaurantes advirtieron a América TV varias pérdidas económicas en plena temporada de bañistas, debido a la reducción de afluencia y la suspensión de servicios.

Visitantes deben esperar varias horas para ingresar a balneario. Foto: Rosita Quincho

El agua acumulada también alcanzó áreas cercanas a la playa, lo que obligó a evacuar turistas y cerrar hospedajes ubicados a una cuadra del litoral. La situación dejó vías intransitables y daños materiales que, según vecinos, representan un golpe significativo para la economía local.

Intensas lluvias en Piura. Foto: Rosita Quincho

Pobladores señalaron que las obras ejecutadas quedaron inconclusas y consideran que esa situación agravó el impacto del temporal. Ante ello, cuestionaron a la comuna por el deterioro de accesos y la afectación en la ruta que conecta con distintas ciudades del norte, mientras continúan las labores para recuperar la transitabilidad.

Alarma entre ciudadanos por posible impacto de rayos

La tormenta se intensificó durante la madrugada del domingo, con fuertes ráfagas y descargas eléctricas que se percibieron en sectores urbanos y hubo interrupciones del servicio eléctrico. La caída de rayos elevó el nivel de alerta entre los vecinos y complicó la atención de la emergencia. Según Latina, una de estas descargas habría dejado sin suministro a parte de la localidad.

