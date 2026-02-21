Con una pistola robada a un policía sicarios iban a asesinar a un transportista

La motocicleta de color negro frenó de golpe el 6 de enero último. Eran las 4.49 de la madrugada cuando del vehículo se bajó un delincuente, redujo al suboficial PNP Pedro Paul Alonso Morán Sánchez y se llevó la mochila donde el efectivo guardaba una pistola Glock.

Con esa misma arma de fuego iban a asesinar ayer a un transportista, según confesó uno de los dos sicarios detenidos por la policía en Comas. Este afirmó que “fue contratado por S/1.500 para victimar a un señor de nombre William”.

Se trata de Jesús André Pabuena Lugo de 18 años y de Israel Antonio Aular Colina, de 20 años. Ambos son de nacionalidad venezolana y fueron arrestados por agentes de la División de Investigaciones de Extorsiones, en la cuadra 17 de la avenida 3 de Octubre.

El coronel Holger Obando Cristobal, jefe de esa unidad policial manifestó que, a bordo de una motocicleta lineal pretendía, atentar contra una línea de transportes (colectivo). Venían realizando un reglaje en el paradero José Olaya.

Esta banda se dedicaba a la ejecución de actos extorsivos contra diferentes unidades de transporte público en Lima norte, indicó el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri. Detalló que fueron detenidos en flagrancia por extorsión agravada, tentativa de homicidio y tenencia ilegal de arma de fuego.

A ellos se les decomisó un teléfono celular por donde recibían instrucciones, una pistola Glock con su cacerina y 12 municiones. Esta arma había sido reportada como robada en agravio del suboficial Morán Sánchez. Al ser intervenidos portaban varios documentos, así como una tarjeta de Interbank.

Revoredo detalló que por información de inteligencia operativa se tuvo conocimiento de un posible ataque armado contra unidades de transporte público informal en Lima norte. Los dos sicarios fueron capturados cuando se desplazaban en una moto por inmediaciones del domicilio de un transportista.

Al ser interrogado Jesús Pabueno Lugo confesó que fue contratado para atentar contra la vida de un transportista de nombre William.

Hace una semana el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público informó que entre agosto del 2024 y diciembre del 2025 ocurrieron 125 atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao.

Indicaron que estos ataques dejaron 169 víctimas. De ellos, 93 fallecieron y 76 resultaron lesionadas. Como consecuencia de estos hechos se abrió 117 investigaciones fiscales.

Lima Norte concentró el 32.8% de los atentados y Lima Sur el 24.8%. Los distritos con mayor número de víctimas fatales fueron Bellavista y San Juan de Lurigancho con nueve cada uno; San Juan de Miraflores y San Martín de Porres con ocho; Comas y Los Olivos con seis; y Chorrillos con cinco.

En conjunto, estos distritos representan el 54.8% de las víctimas mortales registradas en el periodo analizado.

El 81% de los ataques se cometió bajo la modalidad de interceptación. En nueve de cada diez casos se utilizó arma de fuego.

Además, el 76% de los atentados involucró vehículos motorizados y, de ellos, el 65% correspondió a motos lineales ocupadas por más de una persona.

El Ministerio Público señaló que esta información busca contribuir a la toma de decisiones y a la focalización de acciones de prevención y persecución del delito en Lima Metropolitana y Callao.