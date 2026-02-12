Balacera en restaurante 'Punto y Sabor' de Comas deja a obrero herido mientras almorzaba

Una balacera se registró la tarde de este jueves 12 de febrero en una cevichería 'Punto y Sabor' de la cuadra 53 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Comas. El ataque dejó a una persona herida, identificada como Jaime Rubio Cotrina, de 36 años. Vecinos de la zona señalaron que se trataría de un obrero que se encontraba comiendo dentro del establecimiento junto a sus compañeros de trabajo.

La víctima recibió dos impactos de bala, uno en el pecho y otro en la espalda. Fue trasladado de emergencia al hospital Sergio Bernales, en Collique, donde tuvo que ser operado de inmediato.

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital de Comas. Foto: Municipalidad de Comas.

Atacante se hizo pasar por cliente

Según testigos, un sujeto ingresó al local fingiendo ser cliente, sacó un arma y disparó en varias ocasiones antes de huir con rumbo desconocido, generando pánico entre los comensales y trabajadores del lugar.

Hasta la escena llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú para recopilar información y esclarecer los hechos. Al cierre de este informe, la víctima permanecía en sala de operaciones y su estado era reservado.

