EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
Política

José María Balcázar señala en vivo desconocer la situación en Arequipa por lluvias: "Recién me entero por ustedes"

El presidente José María Balcázar afirmó en entrevista con Radio Yaraví que ninguna autoridad le informó sobre las inundaciones en Arequipa ni sobre la emergencia en el sur. Indicó que abordará el tema "cuando llegue a Palacio".

Presidente admitió desconocer la situación que se vive en Arequipa por lluvias. Foto: composición de Omar Neyra / LR
Presidente admitió desconocer la situación que se vive en Arequipa por lluvias. Foto: composición de Omar Neyra / LR

El presidente José María Balcázar reconoció en una entrevista en vivo que no tenía conocimiento sobre la situación que afronta Arequipa a causa de las lluvias. Durante su diálogo con Radio Yaraví, el mandatario respondió a los periodistas que recién conocía los detalles por lo que le comentaban en ese momento. “Todavía no, recién me entero por ustedes”, declaró ante la consulta sobre si alguna autoridad se había comunicado con él.

La conversación se dio cuando el conductor le preguntó si el primer tema que trataría al llegar a Palacio sería la situación en la región del sur. Balcázar respondió que evaluaría el asunto tras escuchar lo que le informaban desde la emisora. Precisó que en la mañana tenía programada una reunión por la huelga vinculada a la Carretera Central y que luego de ese encuentro volvería a comunicarse con el medio arequipeño.

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

El jefe de Estado también aclaró que se encontraba fuera de Palacio de Gobierno al momento de la entrevista. “Ahorita voy para eso a Palacio, estoy fuera de Palacio”, sostuvo. Sin embargo, confirmó que hasta ese instante ninguna autoridad regional o local le había reportado oficialmente el impacto de las lluvias.

Las declaraciones se producen en medio de reportes sobre inundaciones en Arequipa, afectación de vías y daños en viviendas por las precipitaciones registradas en los últimos días. Autoridades locales han solicitado atención del Ejecutivo ante la emergencia en el sur, mientras la ciudadanía exige una respuesta frente a los efectos de las lluvias que azotan la región.

