Fátima Altabás Kajatt: nueva ministra de Cultura fue parte del gobierno de Dina Boluarte

Otro de los cambios llamativos se desarrolló en la cartera de Cultura donde Fátima Soraya Altabás Kajatt ingresó en reemplazo de Alfredo Luna Briceño.

En diciembre del 2022, Altabás fue designada por la entonces presidenta Dina Boluarte como nueva secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en reemplazo de Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro.

La Resolución Suprema 347-2022-PCM, publicada en el boletín extraordinario de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, llevó las firmas de la dignataria y el premier Pedro Angulo.

Anteriormente, fue asesora II de la Secretaría General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como secretaria General del Ministerio de la Producción.