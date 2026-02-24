HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Fátima Altabás Kajatt: nueva ministra de Cultura fue parte del gobierno de Dina Boluarte

En diciembre del 2022, Altabás fue designada por la entonces presidenta Dina Boluarte como nueva secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en reemplazo de Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro.

Fátima Altabás Kajatt: nueva ministra de Cultura fue parte del gobierno de Dina Boluarte
Fátima Altabás Kajatt: nueva ministra de Cultura fue parte del gobierno de Dina Boluarte

Otro de los cambios llamativos se desarrolló en la cartera de Cultura donde Fátima Soraya Altabás Kajatt ingresó en reemplazo de Alfredo Luna Briceño.

Únete a nuestro canal de política y economía

En diciembre del 2022, Altabás fue designada por la entonces presidenta Dina Boluarte como nueva secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en reemplazo de Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro.

TE RECOMENDAMOS

GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La Resolución Suprema 347-2022-PCM, publicada en el boletín extraordinario de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, llevó las firmas de la dignataria y el premier Pedro Angulo.

Anteriormente, fue asesora II de la Secretaría General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como secretaria General del Ministerio de la Producción.

Notas relacionadas
Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros: así fue la juramentación del gabinete ministerial

Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros: así fue la juramentación del gabinete ministerial

LEER MÁS
Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros en medio de cambios y declinación de Hernando de Soto

Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros en medio de cambios y declinación de Hernando de Soto

LEER MÁS
Hernando de Soto rompe su silencio: "Se entregó una lista con nombres (…) No volvimos a recibir respuesta"

Hernando de Soto rompe su silencio: "Se entregó una lista con nombres (…) No volvimos a recibir respuesta"

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernando de Soto rompe su silencio: "Se entregó una lista con nombres (…) No volvimos a recibir respuesta"

Hernando de Soto rompe su silencio: "Se entregó una lista con nombres (…) No volvimos a recibir respuesta"

LEER MÁS
Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los 19 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los 19 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

LEER MÁS
Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros en medio de cambios y declinación de Hernando de Soto

Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros en medio de cambios y declinación de Hernando de Soto

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de 2 de Mayo orgulloso de su equipo pese a ser eliminado por Sporting Cristal de la Copa Libertadores: "Nos vamos invictos"

Fátima Altabás Kajatt: nueva ministra de Cultura fue parte del gobierno de Dina Boluarte

Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

Política

Ya no es “Lima, potencia mundial”: Rafael López Aliaga promete ahora que Perú será “potencia turística”

Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros: así fue la juramentación del gabinete ministerial

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ya no es “Lima, potencia mundial”: Rafael López Aliaga promete ahora que Perú será “potencia turística”

Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros: así fue la juramentación del gabinete ministerial

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025