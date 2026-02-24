¿Quién es el nuevo ministro del Interior, general PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya?
El general de la PNP en situación de retiro se integra al Gabinete Ministerial del Gobierno de José María Balcázar.
Nacido el 2 de julio de 1959 en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, el general Hugo Begazo de 67 años, pertenece a la Promoción “Los Comandos 1981” de la ex Guardia Civil. En enero de 2020, pasó al retiro por renovación de cuadros, durante el gobierno del ex jefe de Estado Martín Vizcarra. Hasta ese momento se desempeñaba como jefe de la Séptima Región Policial de Lima.
El ministro es recordado por la “Ley Begazo”, cuando pretendió obtener puntaje para el grado de coronel en el proceso de Ascenso de Oficiales Promoción 2006, aprovechando su cercanía como edecán del ex presidente Alejandro Toledo.
El 30 de mayo de 2025, el general Begazo, solicitó al entonces ministro del Interior Juan Malaver Odias, el servicio de defensa y asesoría legal. Sin embargo, el sector le denegó dicho beneficio.
En 2016, Begazo, en su condición de jefe de la Séptima Región Policial Lima, fue imputado por haber suscrito una declaración jurada sobre la posesión de un terreno de propiedad de la Cooperativa de Vivienda Los Chancas, de Andahuaylas. En la actualidad, el caso es materia de investigación por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria con sede en Santa Anita.
¿Quiénes son los integrantes del nuevo Gabinete Ministerial?
A continuación, conoce a los nuevos integrantes del Consejo de Ministros liderado por Denisse Miralles.
|Ministerio
|Ministros
|Presidente del Consejo de Ministros
|Denisse Miralles Miralles
|Ministro de Relaciones Exteriores
|Hugo de Zela Martínez
|Ministro de Defensa
|Luis Enrique Arroyo Sánchez
|Ministro de Economía y Finanzas
|Arturo López Gonzales
|Ministro del Interior
|Hugo Alberto Begazo de Bedoya
|Ministro de Justicia y Derechos Humanos
|Luis Enrique Jimenez Borra
|Ministro de Educación
|Belfurt Manuel Castillo Vera
|Ministro de Salud
|Luis Quiroz Avilés
|Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
|Felipe Meza Millán
|Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
|Óscar Fernández Cáceres
|Ministro de la Producción
|César Quispe Luján
|Ministra de Comercio Exterior y Turismo
|José Fernando Reyes Llanos
|Ministro de Energía y Minas
|Angelo Vitorino
|Ministro de Transportes y Comunicaciones
|Aldo Prieto Barrera
|Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
|Wilder Sifuentes Quilcate
|Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
|Hary Gloria Yzarra Trelles
|Ministro del Ambiente
|Nelly Paredes del Castillo
|Ministro de Cultura
|Fátima Altabás Kajatt
|Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
|Lily Vásquez Davila