¿Quién es el nuevo ministro del Interior, general PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya?

El general PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya es el nuevo ministro del Interior. Foto: Presidencia

El general PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya es el nuevo ministro del Interior. Foto: Presidencia

Nacido el 2 de julio de 1959 en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, el general Hugo Begazo de 67 años, pertenece a la Promoción “Los Comandos 1981” de la ex Guardia Civil. En enero de 2020, pasó al retiro por renovación de cuadros, durante el gobierno del ex jefe de Estado Martín Vizcarra. Hasta ese momento se desempeñaba como jefe de la Séptima Región Policial de Lima.

El ministro es recordado por la “Ley Begazo”, cuando pretendió obtener puntaje para el grado de coronel en el proceso de Ascenso de Oficiales Promoción 2006, aprovechando su cercanía como edecán del ex presidente Alejandro Toledo.

TE RECOMENDAMOS GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

El 30 de mayo de 2025, el general Begazo, solicitó al entonces ministro del Interior Juan Malaver Odias, el servicio de defensa y asesoría legal. Sin embargo, el sector le denegó dicho beneficio.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En 2016, Begazo, en su condición de jefe de la Séptima Región Policial Lima, fue imputado por haber suscrito una declaración jurada sobre la posesión de un terreno de propiedad de la Cooperativa de Vivienda Los Chancas, de Andahuaylas. En la actualidad, el caso es materia de investigación por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria con sede en Santa Anita.

¿Quiénes son los integrantes del nuevo Gabinete Ministerial?

A continuación, conoce a los nuevos integrantes del Consejo de Ministros liderado por Denisse Miralles.