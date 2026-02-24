HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién es el nuevo ministro del Interior, general PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya?

El general de la PNP en situación de retiro se integra al Gabinete Ministerial del Gobierno de José María Balcázar.

El general PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya es el nuevo ministro del Interior. Foto: Presidencia
El general PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya es el nuevo ministro del Interior. Foto: Presidencia

Nacido el 2 de julio de 1959 en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, el general Hugo Begazo de 67 años, pertenece a la Promoción “Los Comandos 1981” de la ex Guardia Civil. En enero de 2020, pasó al retiro por renovación de cuadros, durante el gobierno del ex jefe de Estado Martín Vizcarra. Hasta ese momento se desempeñaba como jefe de la Séptima Región Policial de Lima.

El ministro es recordado por la “Ley Begazo”, cuando pretendió obtener puntaje para el grado de coronel en el proceso de Ascenso de Oficiales Promoción 2006, aprovechando su cercanía como edecán del ex presidente Alejandro Toledo.

Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

El 30 de mayo de 2025, el general Begazo, solicitó al entonces ministro del Interior Juan Malaver Odias, el servicio de defensa y asesoría legal. Sin embargo, el sector le denegó dicho beneficio.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En 2016, Begazo, en su condición de jefe de la Séptima Región Policial Lima, fue imputado por haber suscrito una declaración jurada sobre la posesión de un terreno de propiedad de la Cooperativa de Vivienda Los Chancas, de Andahuaylas. En la actualidad, el caso es materia de investigación por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria con sede en Santa Anita.

Hernando de Soto rompe su silencio: "Se entregó una lista con nombres (…) No volvimos a recibir respuesta"

¿Quiénes son los integrantes del nuevo Gabinete Ministerial?

A continuación, conoce a los nuevos integrantes del Consejo de Ministros liderado por Denisse Miralles.

MinisterioMinistros
Presidente del Consejo de MinistrosDenisse Miralles Miralles
Ministro de Relaciones ExterioresHugo de Zela Martínez
Ministro de DefensaLuis Enrique Arroyo Sánchez
Ministro de Economía y FinanzasArturo López Gonzales
Ministro del InteriorHugo Alberto Begazo de Bedoya
Ministro de Justicia y Derechos HumanosLuis Enrique Jimenez Borra
Ministro de EducaciónBelfurt Manuel Castillo Vera
Ministro de SaludLuis Quiroz Avilés
Ministro de Desarrollo Agrario y RiegoFelipe Meza Millán
Ministro de Trabajo y Promoción del EmpleoÓscar Fernández Cáceres
Ministro de la ProducciónCésar Quispe Luján
Ministra de Comercio Exterior y TurismoJosé Fernando Reyes Llanos
Ministro de Energía y MinasAngelo Vitorino
Ministro de Transportes y ComunicacionesAldo Prieto Barrera
Ministro de Vivienda, Construcción y SaneamientoWilder Sifuentes Quilcate
Ministra de la Mujer y Poblaciones VulnerablesHary Gloria Yzarra Trelles
Ministro del AmbienteNelly Paredes del Castillo
Ministro de CulturaFátima Altabás Kajatt
Ministra de Desarrollo e Inclusión SocialLily Vásquez Davila
