Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
Sociedad

Fuerza Aérea se pronuncia sobre presencia de niños y familias en el helicóptero Mi-17: ''Acciones cívicas''

La institución explicó por qué había siete menores de edad a bordo de la aeronave accidentada. Un equipo de investigación analiza las causas del siniestro.

La Fuerza Aérea del Perú confirma la muerte de 15 personas en un accidente de helicóptero Mi-17, que perdió contacto cerca de Chala Viejo, Arequipa. No hubo sobrevivientes en la aeronave.
La Fuerza Aérea del Perú confirma la muerte de 15 personas en un accidente de helicóptero Mi-17, que perdió contacto cerca de Chala Viejo, Arequipa. No hubo sobrevivientes en la aeronave. | composición LR

La Fuerza Aérea del Perú confirmó el fallecimiento de las 15 personas que viajaban en el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial el 22 de febrero mientras se dirigía al sur del país. Esta fue hallada sin sobrevivientes en la zona de Chala Viejo, distrito de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa.

En total, iban a bordo cuatro tripulantes y once pasajeros, entre ellos siete menores de edad —uno de apenas tres años—, lo que generó interrogantes públicos sobre la presencia de niños y familiares en la aeronave militar.

Explicación oficial

Durante una conferencia en la Base Aérea Las Palmas, el comandante de Operaciones, César Mendiola Lomparte, explicó que el Mi-17 realizaba misiones logísticas y de apoyo frente a emergencias por lluvias intensas y activación de quebradas en el sur.

En ese contexto, Mendiola, junto a otros mandos institucionales como Manuel Muñoz Ramírez, el director de Información e Intereses Aeroespaciales, y Tomy Gurrcky Tarabek, el director de Búsqueda y Salvamento del Comando de Operaciones, precisaron que se trataba de vuelos de acción cívica, modalidad que permite trasladar personal militar, funcionarios y familiares autorizados.

Según indicaron, los pasajeros civiles contaban con registro y documentación válida de la institución. También señalaron que los bloqueos en distintos tramos de la Panamericana Sur obligaron a reforzar el transporte aéreo como alternativa logística para movilizar personas y recursos.

Estado de la nave

Frente a cuestionamientos sobre el mantenimiento, la FAP aseguró que la aeronave había pasado una inspección mayor en noviembre de 2024 y acumulaba cerca de 288 horas de vuelo.

Las autoridades enfatizaron que cada unidad atraviesa controles técnicos rigurosos antes de ser declarada operativa y que el helicóptero contaba con garantía del personal aerotécnico especializado.

Conferencia de prensa de la FAP por accidente de helicóptero. Foto: Marcia Chahua / La República.

Conferencia de prensa de la FAP por accidente de helicóptero. Foto: Marcia Chahua / La República.

Último contacto y hallazgo

El último reporte radial se registró cuando la aeronave sobrevolaba la zona costera rumbo a Arequipa. Luego se perdió comunicación. El sistema de posicionamiento permitió ubicar la señal a unos 15 kilómetros al este de Chala, en un área de quebrada, donde se mantuvo transmisión por aproximadamente dos horas. Esa referencia permitió delimitar el radio de búsqueda.

Tras activarse el sistema SAR, unidades aéreas, patrullas terrestres y agentes de la Policía Nacional del Perú se desplegaron hasta ubicar los restos el 23 de febrero. Testigos reportaron haber visto el helicóptero volar a baja altura antes de escuchar un fuerte estruendo. La hipótesis de factores meteorológicos, como neblina o visibilidad reducida, será evaluada oficialmente.

El Alto Mando dispuso la activación de la Junta de Investigación de Accidentes, que analizará registros técnicos, comunicaciones y condiciones climáticas para determinar las causas del siniestro.

La institución informó además que mantiene contacto con todos los familiares de las víctimas y que se les brinda soporte psicológico, logístico y administrativo. Algunos de los deudos provienen de otras regiones, por lo que se evalúa facilitar traslados. Una vez concluyan las diligencias fiscales, los cuerpos serán entregados para su sepultura según dispongan sus familias.

Lista de fallecidos

  • Mayor Sergio Danner Paúcar Centurión
  • Alférez Luis Fernando Huertas Cárcamo
  • Suboficial de Primera Kamila Chapi Anchapuri Jove
  • Suboficial de Segunda Leiner Aguirre Huamán
  • Coronel Javier Nole Gonzáles (50)
  • Ivis Rodríguez Romero (49)
  • R.N.R (17)
  • F.N.R (15)
  • Elisa Bernal Paredes (49)
  • G.T.B (14)
  • F.T.B (14)
  • M.G.M.L (14)
  • Zoila Fernández Medina (45)
  • M.G.F (14)
  • A.G.F (03)

