Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Perrito chihuahua sobrevivió a caída de helicóptero FAP: fue encontrado cuidando el cuerpo de su dueño

La Fuerza Aérea del Perú lamentó la pérdida de sus compañeros y activó una investigación para esclarecer las causas del accidente. Ofrecen apoyo a las familias afectadas por esta tragedia.

El chihuahua fue encontrado entre los restos del helicóptero tras el brutal impacto
El chihuahua fue encontrado entre los restos del helicóptero tras el brutal impacto

Un pequeño perro chihuahua fue hallado con vida junto a los restos de su dueño después del accidente del helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en la provincia de Caravelí, región de Arequipa, a las 4:20 p.m. del 22 de febrero. A pesar de la magnitud del impacto y las bajas temperaturas de la zona, el can permaneció al lado del cuerpo de su propietario, convirtiéndose en el único sobreviviente.

Según un comunicado de la FAP, el suceso dejó un saldo de 15 víctimas mortales, entre las cuales se encontraban familiares de coroneles de la FAP. Los testimonios de los allegados indican que los pasajeros se dirigían a la base aérea de La Joya, en la provincia de Camaná. No obstante, al sobrevolar Pisco, fueron reportados como desaparecidos.

Único sobreviviente del accidente fue un Chihuahua

Las imágenes divulgadas por Latina Noticias muestran al personal de la Fuerza Aérea trasladando al animal después de ser encontrado entre los restos del helicóptero. Según las autoridades, el perro, que llevaba un collar azul, permaneció inmóvil tras el violento choque.

Los rescatistas señalaron que la mascota no mostró signos de agresividad ni intentó huir. Posteriormente, fue puesta a salvo mientras se esperaba el contacto con algún familiar del propietario.

PUEDES VER: Fuerza Aérea se pronuncia sobre presencia de niños y familias en el helicóptero Mi-17: ''Acciones cívicas''

lr.pe

Lista de personas fallecidas en la tragedia

La institución confirmó el triste fallecimiento de los 11 pasajeros y 4 tripulantes que viajaban en la aeronave de la FAP. El helicóptero accidentado se dirigía a realizar labores de rescate y búsqueda en Arequipa, así como para colaborar con la población afectada por los desbordes, inundaciones y otros desastres en la Ciudad Blanca. También iba a brindar apoyo a los cadetes de paracaidismo de la FAP.

  • Mayor FAP Sergio Danner Paúcar Centurión
  • Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo
  • Suboficial de Primera FAP Kamila Chapi Anchapuri Jove
  • Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huamán
  • Coronel FAP Javier Nole Gonzáles (50)
  • Ivis Rodríguez Romero (49)
  • R.N.R (17)
  • F.N.R (15)
  • Elisa Bernal Paredes (49)
  • G.T.B (14)
  • F.T.B (14)
  • M.G.M.L (14)
  • Zoila Fernández Medina (45)
  • M.G.F (14)
  • A.G.F (03)

En la publicación, la Fuerza Aérea expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas en el trágico accidente y lamentaban la pérdida de sus compañeros de armas. Señalaron que brindarán todo el apoyo a los deudos y que se ha dispuesto la inmediata activación de la Junta de Investigación de Accidentes, con la finalidad de determinar las causas exactas del incidente. La FAP finalmente indicó que se une al duelo nacional tras la pérdida de estos peruanos al servicio del país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

