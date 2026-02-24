Candidatos presidenciales se enfrentarán en el debate organizado por el JNE. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

El debate presidencial 2026 tendrá duelos políticos de alto voltaje. El sorteo del JNE definió los grupos y bloques temáticos. En el calendario destacan cruces como Keiko Fujimori frente a Rafael López Aliaga, así como Alfonso López Chau ante Carlos Álvarez, en jornadas claves de las elecciones 2026.

Las fechas se distribuyen entre el 23, 24 y 25 de marzo, además del 31 de marzo y 1 de abril. La hora de inicio de cada jornada será a las 8 de la noche. Cada día abordará un bloque distinto. Seguridad ciudadana abre la ronda. Luego siguen integridad pública, empleo y educación. El orden condiciona los enfrentamientos y el impacto político de cada intervención.

Algunos aspirantes llegan con cuestionamientos abiertos. Investigaciones fiscales, sentencias previas y antecedentes judiciales aparecen en la discusión pública. En este escenario, el debate presidencial no solo será un espacio de propuestas. También será un terreno de confrontación directa.

Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad: el primer termómetro político

El 23 de marzo se debatirá uno de los bloques que mayor expectativa genera en la población. En el segundo grupo se ubican Alfonso López Chau, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez. López Chau apuesta por un enfoque técnico en seguridad. Álvarez mantiene un discurso frontal contra la clase política tradicional. Lescano ha centrado su narrativa en la lucha contra la corrupción policial. El contraste entre propuestas técnicas y discursos confrontacionales puede marcar ese bloque.

Ese mismo día, en el tercer grupo, participa César Acuña, líder de Alianza para el Progreso; Fernando Olivera de Frente Amplio y Wolfgang Grozo, candiadto de Integridad Democrática. La gestión de Acuña frente al gobierno regional de La Libertad ha sido cuestionada debio al incremento de la inseguirdad ciudadana en ciudades como Trujillo y Pataz y la falta de acciones claves para combatirla.

En el cuarto grupo figura Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Comparte jornada con José Williams de Avanza País y Alex Gonzales, candidato de Demócrata Verde. López Aliaga enfrentó críticas por sus declaraciones sobre derechos humanos y uso de la fuerza.

El 24 de marzo interviene Vladimir Cerrón junto a Roberto Sánchez y Walter Chirinos. Cerrón tiene una orden de prisión preventiva en su contra einvestigaciones por presuntos actos de corrupcion en curso, tema que suele aparecer en cualquier discusión sobre seguridad. El 25 de marzo será el turno de Keiko Fujimori, Jorge Nieto y Mesías Guevara. La lideresa de Fuerza Popular llega con investigaciones fiscales por presunto lavado de activos. En un bloque sobre criminalidad, las referencias a su situación judicial pueden surgir en el intercambio.

Integridad pública y lucha contra la corrupción: el terreno más sensible

El 23 de marzo, en el cuarto grupo, coinciden Carlos Álvarez, José Luna Gálvez y César Acuña. Luna fue sentenciado por el caso Comunicore. Acuña ha sido investigado por presunto plagio y cuestionamientos en su gestión regional. Álvarez ha construido su discurso sobre la denuncia de redes de corrupción. Ese cruce promete señalamientos directos.

Ese mismo día, en el segundo grupo, participan Napoleón Becerra, Rafael López Aliaga y Yonhy Lescano. Lescano ha basado su trayectoria parlamentaria en la fiscalización. López Aliaga ha cuestionado al Ministerio Público y al Poder Judicial en distintas oportunidades. El debate puede girar en torno a la reforma del sistema de justicia y la autonomía de las instituciones.

El 25 de marzo, en el primer grupo, estarán Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y Mesías Guevara. La candidata de Fuerza Popular enfrentó una investigación fiscal en su contra por el caso Cócteles. Vizcarra en sus redes sociales comentó que Fujimori "escuchará fuerte y claro: no queremos más pactos mafiosos".

Empleo, desarrollo y emprendimiento: choque directo entre Keiko y López Aliaga

El 31 de marzo se realizará uno de los cruces más esperados del debate presidencial. En el primer grupo estarán Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello y Rafael López Aliaga. Los tres compiten por un electorado similar en el espectro de centro y derecha.

Fujimori plantea incentivos tributarios y fortalecimiento de la inversión privada. López Aliaga propone reducción de impuestos y simplificación administrativa. Pérez Tello ha defendido un modelo con énfasis en derechos laborales y formalización. Las diferencias sobre el rol del Estado pueden marcar la jornada.

El enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se intensificó tras la elección de José María Balcázar como presidente del Congreso, un hecho que abrió nuevas acusaciones cruzadas: desde el entorno de López Aliaga se insinuó que Fuerza Popular habría facilitado esa designación como parte de un reacomodo político en el Parlamento, mientras que el fujimorismo negó cualquier pacto y defendió su votación como una decisión autónoma.

El líder de Renovación Popular volvió a marcar distancia de lo que denomina “viejas estructuras” y colocó a Fujimori dentro de ese bloque, y la lideresa respondió acusándolo de intentar sacar rédito electoral en plena antesala de las elecciones 2026, un choque que ahora amenaza con trasladarse al escenario del debate presidencial cuando se discutan gobernabilidad y alianzas legislativas.

Educación, innovación y tecnología: Acuña frente a López Chau

El 1 de abril debatirán Alfonso López Chau, César Acuña y Jorge Nieto. López Chau tiene trayectoria académica y ha defendido mayor presupuesto para investigación. Acuña, fundador de la Universidad César Vallejo, ha sido cuestionado por la calidad educativa y el caso de su tesis. Nieto ha propuesto reformas en la gestión pública.

La discusión puede centrarse en la Sunedu, licenciamiento y autonomía universitaria. López Chau ha respaldado estándares estrictos. Acuña ha cuestionado decisiones que afectaron a universidades privadas. Esa diferencia abre un frente claro.

En innovación, los candidatos deberán detallar financiamiento y metas concretas. El país mantiene baja inversión en ciencia y tecnología. Este bloque puede revelar qué aspirantes presentan propuestas viables y cuáles repiten consignas. En un debate presidencial decisivo para las elecciones 2026, la educación puede convertirse en un punto de quiebre.