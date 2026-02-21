Balcázar deberá definir el gabinete ministerial en los próximos días. Foto: composición de Betsy De los Santos / LR

El presidente José María Balcázar se encuentra en plena evaluación de su gabinete ministerial, en medio de reuniones en su despacho, pronunciamientos de partidos políticos y señales públicas de algunos ministros que no descartan continuar en funciones. La definición de su equipo ocurre bajo presión política y con la mirada puesta en la estabilidad institucional.

En las últimas horas, diversas figuras han pasado por la sede del Ejecutivo. Entre ellas estuvo el congresista Óscar Zea, exministro de Pedro Castillo y legislador de Somos Perú, quien acudió a la Presidencia para reunirse con el jefe de Estado. Su presencia despertó suspicacias sobre eventuales acercamientos con sectores que antes formaron parte del gobierno Castillista.

En paralelo, agrupaciones como Alianza para el Progreso solicitaron públicamente que se mantenga a determinados titulares de carteras estratégicas, en especial en el área económica. El argumento central es preservar la estabilidad en el tramo final del actual periodo gubernamental.

Además, Richard Rojas, candidato a diputado por Perú Libre, afirmó que José María Balcázar busca conformar un gabinete ministerial de consenso. Indicó que algunos ministros que formaron parte de la gestión de José Jerí vienen siendo evaluados y podrían continuar en sus cargos.

Sus declaraciones coinciden con las posturas cautelosas expresadas por integrantes del actual Consejo de Ministros, quienes evitaron confrontaciones y dejaron abierta la posibilidad de permanecer en funciones.

El ministro de Salud, Luis Quiroz, fue consultado sobre la toma de mando de José María Balcázar y su eventual continuidad en el gabinete ministerial. El titular del sector evitó pronunciarse sobre el nuevo jefe de Estado y señaló que su permanencia dependerá de la decisión presidencial. No confirmó si puso su cargo a disposición.

En sus declaraciones, Quiroz resaltó los logros de la actual administración y destacó el funcionamiento de la “máquina” estatal en el sector Salud. Su mensaje fue interpretado como una señal de cautela frente al cambio de mando y como una forma de no cerrar la puerta a seguir como uno de los ministros del Ejecutivo.

En paralelo, el congresista Óscar Zea, de Somos Perú, acudió al despacho presidencial para reunirse con José María Balcázar. Zea fue ministro de Desarrollo Agrario y Riego durante el gobierno de Pedro Castillo, en abril de 2022, en medio de una etapa marcada por inestabilidad política.

Su gestión en el sector agrario recibió críticas por la falta de resultados visibles en la atención a pequeños productores y por cambios constantes en cargos clave del ministerio. La visita a Palacio ocurre mientras el presidente define su equipo y busca equilibrios con distintos sectores y partidos políticos.

Alianza para el Progreso pide mantener carteras clave por “estabilidad”

La bancada de Alianza para el Progreso exhortó a José María Balcázar a conservar al ministro de Economía y a otros titulares vinculados al manejo financiero. El pedido se hizo público a través de pronunciamientos difundidos en medios nacionales.

Desde ese sector se argumentó que un cambio abrupto podría generar incertidumbre en los mercados y afectar la confianza empresarial. El argumento es garantizar continuidad en las políticas públicas que, según el partido, ya se encuentran en marcha.

También solicitaron a Balcázar a mantener en sus cargos a los ministros de Producción, Comercio Exterior y Turismo, y Relaciones Exteriores.

Lesly Shica predispone su continuación en el Midis

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, declaró que su permanencia dependerá de lo que decida José María Balcázar. En entrevista con Canal N, afirmó que continuará trabajando hasta que el presidente adopte una determinación.

Sin embargo, fuentes de La República indicaron que desde el Midis se habría instruido a equipos de comunicación de programas como Juntos, Pensión 65, Foncodes y Contigo para difundir mensajes en redes sociales a favor de su continuidad. Según estas versiones, la consigna fue reforzar una imagen positiva de la gestión.

Balcázar promete rapidez para designar al ministro del Interior

En declaraciones a Exitosa, José María Balcázar afirmó que evaluará “hoy o mañana” al próximo ministro del Interior. Indicó que convocará a una persona “rápida e idónea” para enfrentar la inseguridad ciudadana.

El mandatario también anunció que revisará la legislación vigente. Sostuvo que varias normas “traban y no resuelven los problemas”, en referencia a las limitaciones legales que, según su opinión, afectan la acción policial.

La designación en el sector Interior será una de las primeras pruebas para el nuevo gabinete ministerial. La decisión marcará la línea política del Ejecutivo frente a la criminalidad.