Sociedad

Habla joven atropellado en la av. Javier Prado, San Isidro, tras salir de UCI después de una semana: "Hay un poco de dolor"

Familia explicó que el SOAT solo cubrió tres días de hospitalización, generando una deuda elevada que tuvieron que asumir con préstamos.

Conductor implicado en atropello no asume costos de tratamiento.
Conductor implicado en atropello no asume costos de tratamiento. | Foto: composición LR/Latina

La familia de un joven atropellado el pasado 9 de febrero en la avenida Javier Prado solicita apoyo para afrontar los gastos médicos que ya superan los S/ 35.000. Fernando Guerrero Flores sobrevivió de milagro tras permanecer varios días en estado crítico y, ahora fuera de peligro, sus parientes buscan que el conductor implicado asuma los costos del tratamiento y el proceso de recuperación.

Su padre explicó que la atención en la Clínica Internacional generó una deuda elevada que debieron cubrir con préstamos personales. Según detalló, el SOAT del vehículo involucrado solo financió los tres primeros días de hospitalización y se venció poco después del accidente. Tras ello, el seguro dejó de cubrir cuando el joven aún permanecía internado, lo que obligó a la familia a asumir el resto de pagos por su cuenta.

Tras una complicada semana, el joven salió de UCI y permanece en su vivienda, donde continúa su rehabilitación. Durante una entrevista a Latina, el muchacho describió que todavía presenta mareos y molestias que necesitan seguimiento médico. "Hay un poco de dolor", narró brevemente.

El auto invadió la berma central y lo impactó. Foto: difusión

El auto invadió la berma central y lo impactó. Foto: difusión

De acuerdo a la familia, el conductor de 81 años se comunicó una sola vez y no acudió a la reunión de conciliación previamente fijada. La ausencia fue justificada con un descanso médico y la cita fue reprogramada para este miércoles 25 de febrero, fecha en la que los familiares esperan concretar un acuerdo que permita cubrir los daños ocasionados.

Además del aspecto económico, los parientes denunciaron presuntas irregularidades en la investigación. Señalan que no reciben información clara sobre las diligencias y cuestionan que el automóvil continúe en poder de su propietario, situación que consideran inapropiada en un caso con lesiones graves. Ante ello, solicitaron mayor transparencia a la Policía Nacional del Perú.

