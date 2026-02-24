HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Balean a hombre tras discusión a metros de la casa del presidente José Balcázar en Lince

La Policía Nacional del Perú investiga el hecho mientras se da protección a la vivienda del mandatario, quien tuvo que ser trasladado al Palacio de Gobierno para la juramentación de su gabinete.

La víctima fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa para recibir atención médica
La víctima fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa para recibir atención médica | Composición LR | Willax

Un hombre no identificado resultó herido de bala en las cercanías del Mercado Risso, cerca de la residencia del actual presidente del Perú, José Balcázar, en Lince, alrededor de las 4:00 a.m. del martes 24 de febrero.

Luego del ataque, la víctima fue llevada de urgencia al Hospital Casimiro Ulloa para recibir atención médica. Debido a la gravedad del incidente, el estado de salud del individuo es incierto.

Altercado a pocos metros de la casa del presidente

Según el testimonio de los vecinos, el tiroteo comenzó después de una discusión cuando la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a un grupo de amigos en la mencionada vía.

La tensa situación escaló rápidamente, lo que provocó el enfrentamiento. La información proporcionada por la policía indicó que el autor del ataque huyó del lugar y aún no ha sido identificado.

Traslado presidencial en medio de la inseguridad

Durante el suceso, el vehículo presidencial y el personal de seguridad del Estado se encontraban en las afueras de la residencia del mandatario Balcázar para trasladarlo hacia el Palacio de Gobierno, donde estaba prevista la juramentación de los miembros del gabinete.

En ese contexto, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanecieron en el sitio del ataque, donde recogieron los casquillos de bala hallados y tomaron las declaraciones de los testigos presentes.

